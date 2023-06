Museu de Arte Contemporânea/CCB abre em outubro

O "novo" museu MAC/CCB irá inaugurar a 28 de outubro e irá apresentar as coleções em depósito: Coleção Berardo, Coleção Elipse e Coleção Teixeira de Freitas.

A inauguração terá ainda uma exposição individual do artista belga Berlinda de Bruyckere.

De acordo com o CCB o MAC/CCB será um "local onde o diálogo entre as várias tipologias artísticas assentam na multiplicidade das práticas de arte dos nossos dias, não só proporcionando visões históricas, como mapeando as visões dos artistas de hoje".

O CCB anunciou ainda a abertura, amanhã do recrutamento para o novo diretor artístico do novo museu (MAC/CCB) que entre outras funções terá que definir a programação anual.