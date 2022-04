Muse são os novos cabeça de cartaz do Rock in Rio no lugar dos Foo Fighters

Muse na 8ª edição do Rock in Rio em 2018

A banda Muse são os novos cabeça de cartaz no primeiro dia da 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa. Esta vai ser a quarta vez que a banda pisa o palco do festival.

A atuação do dia 18 de junho no Palco Mundo vem substituir os previamente anunciados Foo Fighters, cujo baterista morreu em março.

Os Muse, conhecidos por hits como Time is Running Out, Plug in Baby ou Madness, vão apresentar algumas das músicas do seu próximo álbum Will of the People, que vai ser lançado durante o mês de agosto.

As pessoas que já tinham adquirido bilhete antes do cancelamento dos Foo Fighters podem optar por manter o ingresso, trocá-lo por um dos outros dias do festival ou pedir um reembolso.

A banda vai juntar-se no Palco Mundo a outros artistas como The National, Duran Duran, Anitta, Black Eyed Peas, Jason Derulo, entre outros. O festival conta ainda com mais seis palcos entre eles o Galp Music Valley, Rock Your Street, Super Bock Digital Stage, Palco Yorn, Palco Chef's e Game Stage.