Mural no Zambujal imortaliza "Invisíveis"

Os moradores do bairro do Zambujal, no concelho da Amadora, em Lisboa, são os protagonistas do projeto Zambujal 360 que tem como foco principal envolver e valorizar a diversidade cultural existente neste bairro lisboeta. Crystal Beings é o projeto de autoria da artista Luísa Mota e inclui um mural e uma performance que será apresentada hoje pela última vez. Esta performance foi feita em colaboração com a coreógrafa Ana Rocha.

O bairro do Zambujal tem um novo mural que pretende celebrar um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Este mural celebra o nono Objetivo: indústria, inovação e infraestruturas. "Neste mural proponho uma reinterpretação mais vanguardista do que é a indústria e as infraestrututras, retomando sempre ao meu reportório autoral e artístico, a representatividade dos meus personagens recorrentes: os Invisíveis", explica Luísa Mota.

Os Crystal Beings , conhecidos como os Invisíveis, são figuras vestidas com um fato espelhado que cobre todo o corpo, incluindo a cabeça, o que anula completamente a identidade de quem o veste. "Estes personagens têm habitado o Bairro do Zambujal desde finais de março, com mais de 100 participações de moradores locais de diversas faixas etárias, desde crianças até idosos, em workshops, paradas e procissões inusitadas e convívios, incluindo um jogo de futebol "invisível" ", diz a artista portuense.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para Luísa Mota, estas são figuras que simbolizam a essência mais pura do ser, a alma, que é desprovida de nomes, géneros e idades."A maneira como estas personagens se desdobram em diversas dimensões, também devido ao fator espelho e prismático da sua figura, requer um esforço mental, visual, conceptual, tal como a construção de uma nova visão do futuro. Estas personagens surgem nas artérias do bairro numa missão de sensibilizar as suas infraestruturas, alertando para um novo paradigma de construção social".

A performance dos Crystal Beings pretende criar impacto tanto a nível do espetador como do próprio intérprete. "A nível do espetador cria uma incerteza inquisitiva e desconforto social, sendo que os parâmetros normativos de identificação são extintos". Para o próprio intérprete este tem neste espaço uma experiência de introspeção num ambiente coletivo.

O Zambujal 360 é um projeto promovido pela Associação Leigos Missionários da Consolata (AdGentes) e pela associação recreativa CAZAmbujal.

Para a artista este projeto pretende empoderar o bairro a nível individual e coletivo a nível de expressão artística, da inspiração, da estranheza, das diferenças e da igualdade."Este projeto tem uma mensagem sobre a espiritualidade, a individualidade do Ser, de um silêncio e curiosidade interior, a nível individual e coletivo", conclui Luísa Mota.

A inauguração do mural vai contar com um almoço convívio, às 14:30 na Praça das Galegas. O evento é aberto a todos e terá ainda uma concerto da Orquestra de Batukadeiras.

sara.a.santos@dn.pt