Mulheres que se atreveram 

Passados três anos sobre a polémica em torno de Destemidas, a série entra no catálogo de streaming da Filmin numa data simbólica. Recorde-se: esta produção francesa, com o título original Culottées, teve a sua estreia na televisão portuguesa em 2020, também no Dia Internacional da Mulher. Na altura, a RTP2, que a exibiu no seu espaço de programação infantil (Zig Zag), foi alvo da indignação de vozes conservadoras que consideraram escandaloso um episódio em particular, dedicado a Thérèse Clerc (1927-2016), ativista pelos direitos das mulheres que surge aqui retratada na sua inspiração marxista, na luta pela despenalização do aborto e enquanto homossexual. Um conteúdo explosivo para as mentes mais melindrosas, que se apressaram a fazer queixa ao provedor do telespectador e a espalhar a controvérsia nas redes sociais. O caso levou à suspensão temporária do episódio da plataforma Zig Zag Play (para se retocar o texto da dobragem), mas o que prevaleceu foi a curiosidade à volta de uma série tão... destemida.

Adaptada do álbum de banda desenhada Les Culottées, que a ilustradora Pénélope Bagieu começou por publicar no site do jornal Le Monde em 2016, a série de 30 episódios (cada um de 4 minutos) é uma verdadeira maratona de mini-lições à volta da arte e engenho femininos. Episódio a episódio, vamos deparando com as mais diversas "mulheres revolucionárias", na sua grande maioria nomes que não nos dizem muito... Sim, porque Destemidas está longe de ser apenas uma curiosidade didática com os habituais exemplos do cânone, vocacionada para o público infantil - ainda que essa porta de entrada tenha sido fundamental. Os adultos (re)descobrirão aqui figuras tão interessantes e pouco conhecidas como Wu Zetian, a primeira e única imperatriz chinesa, Nellie Bly, pioneira no jornalismo de investigação e primeira mulher correspondente de guerra, ou Frances Glessner Lee, miniaturista de crimes que inovou a medicina forense (esta bem podia ser personagem num filme de Hitchcock).

Mesmo as que são mais conhecidas na lista da série, como a cantora e dançarina Josephine Baker, as atrizes Hedy Lamarr e Margaret Hamilton (a Bruxa Malvada do Oeste), ou a colecionadora e mecenas Peggy Guggenheim, não são referências assim tão óbvias. Isto porque Destemidas assenta numa variedade de profissões, ideais e legados, épocas e realidades culturais, que procura, de facto, realçar a indomesticável ação das mulheres à volta do globo, mais do que alinhar histórias individuais famosas, que já foram sobejamente celebradas.

Cada episódio - na versão portuguesa, com locução de Joana Ribeiro - configura uma breve viagem biográfica que condensa a determinação e força inventiva da mulher, mas também as narrativas do corpo, como é o caso da transexual Christine Jorgensen ou da senhora barbada Clémentine Delait. Histórias que mesmo no seu aspeto mais dramático se revestem de um sentido de afirmação vital, pelo toque de graça, cor e fluidez do desenho animado. No mínimo, um serão perfeito para o Dia da Mulher.

