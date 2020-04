Mulher soldado e sargento encantaram 2 milhões e meio de portugueses em menos de 48 horas

O vídeo começa com uma bandeira portuguesa ao vento. Em seguida, uma mulher soldado, Alice Costa, começa a cantar. Em fundo, aparecem vários militares do Exército Português a montar um hospital de campanha para alojar os doentes do covid-19.

Outra voz sucede à da mulher soldado, a do sargento-ajudante João de Campos, a continuar a canção. Em fundo, veem-se vários militares a distribuir comida a sem-abrigos num parque da cidade.

Quem são estes dois militares cantores e o que pretende este vídeo que já ultrapassou os dois milhões e meio de visualizações desde que foi posto no Facebook há pouco mais de 48 horas?

A resposta é simples: são os cantores da Orquestra Ligeira do Exército, a interpretar a canção "O Amor a Portugal". A justificação de o fazerem é também simples: "A Força de uma Nação vem do seu Povo. Juntos somos mais fortes!"

Entre os objetivos desta ação do exército, estava o de comemorar o Dia Mundial da Voz, que aconteceu na passada quinta-feira. Diz o Exército: "Assinalamos o Dia Mundial da Voz, que visa alertar para a importância da voz e dos cuidados necessários para a preservar."

Mas a homenagem à Voz foi muito mais além do Dia Mundial e as belas vozes dos dois militares emocionaram os portugueses, que os escutaram e viram. Se este número de visualizações impressiona, há mais estatísticas para mostrar que o encanto foi imenso: mais de 10 mil comentários e 116 mil partilhas que tornaram este vídeo com Alice Costa e João de Campos dos mais vistos nos últimos tempos.

Leia-se a letra da canção:

O dia há de nascer

Rasgar a escuridão

Fazer o sonho amanhecer

Ao som da canção

E então

O amor há de vencer

A alma libertar

Mil fogos ardem sem se ver

Na luz do nosso olhar

Na luz do nosso olhar

Um dia há de se ouvir

O cântico final

Porque afinal falta cumprir

O amor a Portugal

O amor a Portugal!

Esta não é a primeira vez que o tema "O Amor a Portugal" é cantado. Quem recuar na memória, ou for ao YouTube, vai encontrar uma interpretação de Dulce Pontes com a Banda da Armada, num concerto no Teatro Municipal Bragança em 2012. Que atingiu 1 315 517 visualizações.

Mas se for ainda mais atrás no tempo, verá que Dulce Pontes cantou este tema para apoiar a Seleção Nacional durante o euro 2004. A canção é uma adaptação de Dulce Pontes e Carlos Vargas de uma outra composta por Ennio Morricone, com letra em Inglês de Maria Travia e Audry Stainton.

O Dia Mundial da Voz foi comemorado pela primeira vez em 2003, por sugestão de Mário Andrea, professor de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de Lisboa, na primeira reunião da Sociedade Europeia de Laringologia (European Society of Laringology), à qual presidiu.

Com Valentina Marcelino