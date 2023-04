Mulher, mãe e matadora

Insólito no mínimo: um dos filmes com maior fulgor visual que foi visto na Berliane Special 2023 não vai ter ecrã grande. Esta extravagância insuflada vinda da Coreia do Sul fica-se pelo streaming. Chama-se Boksoon tem de Morrer, de Byun Sung-hyu, verdadeiro filme de grande ecrã que, certamente, perderá grande parte do seu impacto no pequeno. Não estou a fazer disclaimer menor: o estardalhaço que fez no Festival de Berlim tinha a ver precisamente com essa experiência coletiva de estarmos perante um objeto que pede reação ao espectador. Reação física perante o delírio das cenas de ação, coreografadas com o mesmo sentido "musical" do último John Wick. Aliás, o que é melhor no filme da franquia protagonizada por Keanu Reeves é aquilo que rouba ao universo asiático deste cinema de ação...

Mãe-solteira, garras afiadas

Sung-hyu está a fazer o seu Kill Bill, está a filmar com um mantra autorístico só dele, mesmo quando remete para os códigos do cinema de género dentro da variante do assassino contratado. Cinema feito em função de uma articulação perfeita com todas as possibilidades de montagem

Estamos então na presença de um filme sobre o mundo das empresas de assassinos contratados e os códigos de honra que regulam esse mercado. A Boksoon do título é uma senhora responsável, provavelmente a melhor a executar contratos nesse nicho do mundo criminal. Alia esse trabalho (que lhe permite uma sumptuosa remuneração) com a vida familiar, neste caso educar a sua filha adolescente que nunca conheceu o pai. Tem ainda um amante que está no mesmo ramo mas sem o estatuto dela. Tudo pode mudar quando é marcada para morrer pelos seus colegas devido a uma questão técnica no que toca às questões de honra deste mercado. A certa altura, o confronto de Boksoon é com o seu chefe, alguém que terá feito dela a assassina de elite que é hoje.

Muito mais do que a intriga, o que é exaltante aqui é sempre o ziguezague ético das personagens, ora presos a segredos, ora presos a uma moral que não os impede de matar a torto e a direito. Tarantino é para aqui chegado e a dada altura é inevitável a tal sombra de Kill Bill, que, por sua vez, já era pejado de sombras do cinema de Hong Kong...Aliás, essa é a limitação mais evidente desta empresa: reciclar do reciclado, embora, se esquecermos isso, há sempre uma fonte de prazer na sua praticalidade de exercício puro de género. E aí é muito direto ao objetivo: ser cinema de ação com uma bravura empolgante, moldando códigos asiáticos (e estritamente coreanos) com moldes de

Hollywood (às tantas parece um despique com as câmaras lentas da saga Kingsman). Se é cópia conforme ou não, depende da boa vontade de cada um. Da boa vontade ou da paciência em não se importar de estar nas sete quintas dos modismos dos ciclos de estilo. Sim, este tipo de cinema coreano é de moda e a Netflix põe dinheiro nele porque o rasto do sucesso de Parasitas e da série Squid Game ainda está fresco.

O show de matar

Depois, provavelmente ainda mais importante, há o desenho de personagem desta heroína de ação. A psicologia da mãe solteira com pitadas de dama fatal "noir". Uma mistura que vale como arremesso de comédia. Com efeito, o humor é um dos trunfos deste guião - os contratos são referidos como "shows"; é por isso que cada uma das mortes é filmada com uma escala de espetáculo "total". A comédia segue uma distância estilística que é assumida e encenada com ironia. Esta mulher mãe solteira felizmente não tem peso de manifesto e nunca perde a piada no seu confronto entre brutamontes sem coração. E se voltarmos às comparações com John Wick, esta Boksoon não tão monossilábica como o colega americano, é, se calhar, mais filosófica. Uma exterminadora que não se deixa dominar pela infidelidade masculina e que é sátira ou espelho cruel do mundo empresarial dominado pela arrogância masculina.

Onde nitidamente falha é na tentação de adornar o melodrama: os traumas do passado, a relação difícil com a filha millennial...No mínimo, está tudo uma nota sentimental acima, mesmo quando em muitos momentos a música pomposamente melodramática esteja " a mais" propositadamente. Mas esse lado emocional do filme farta: a duração de 2h e 17m também não ajuda... Ossos do ofício para uma obra cujo mote é no excesso do excesso estar o ganho. Não é, decididamente, uma proposta para todos, porventura até falará mais alto a quem não venha com a bagagem das referências...

Seja como for, se os tops de visualizações da Netflix mandarem, quer queiramos quer não, isto vai dar filão...

