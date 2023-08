Morreu Ron Cephas Jones, ator de "This is Us"

O ator Ron Cephas Jones, mais conhecido pela sua interpretação de William Hill na série "This is Us", morreu no sábado, aos 66 anos. O ator, vencedor de duas estatuetas Emmy, pelo seu papel na produção, sofria de doença pulmonar obstrutiva.

"Ao longo de sua carreira, seu calor, beleza, generosidade, bondade e coração foram sentidos por qualquer um que teve a sorte de conhecê-lo", diz um comunicado dos seus assessores, citado pela revista People.

Na série "This is Us", Ron Cephas Jones interpretava o pai biológico de Randall Pearson (Sterling K. Brown), papel que lhe deu um Emmy de Mlhor Ator Convidado em 2018 e outro em 2020, ano em que também a filha Jasmine Cephas Jones, consquistou a primeira estatueta - tornando-os o primeiro par pai-filha a vencer no mesmo ano.