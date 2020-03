Morreu Rafael Correia, autor do Lugar ao Sul

Natural de Santa Bárbara de Nexe, concelho de Faro, Rafael Correia trabalhou na BBC em Inglaterra e França entre 1972 e 1974, tendo depois entrado na Emissora Nacional como jornalista.

Na década de 1980, já na RDP, foi autor do premiado programa Lugar ao Sul, em que percorria Portugal falando com as gentes sobre os costumes, os usos, num retrato do país, criando um importante arquivo sonoro, disponível na RTP Play.

Segundo o provedor do ouvinte, João Paulo Guerra, citado pela Antena 1, "ainda hoje há ouvintes a escreverem a perguntar quando é que volta o Lugar ao Sul, quando é que volta o Rafael Correia", que se reformou em 2008.

O funeral realiza-se este domingo, pelas 10:00, na igreja de São Luís, em Faro.