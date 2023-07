Morreu Paul Reubens, o Pee-wee Herman

Morreu o ator norte-americano Paul Reubens, aos 70 anos, no dia 30 de julho. Ficou conhecido pela personagem cómica Pee-wee Herman, que se tornou um sucesso televisivo dos Estados Unidos da América na década de 1980.

Há vários anos que lutava contra o cancro. Paul Reubens pediu desculpa aos fãs por não ter aparecido publicamente durante este período.

View this post on Instagram A post shared by Pee-wee Herman (@peeweeherman)

"Viverá para sempre no panteão da comédia e nos nossos corações, como um amigo querido e um homem de caráter marcante e generosidade de espírito", descreve a publicação no Instagram que confirmou o óbito.

Reubens nasceu no início da década de 50 em Nova Iorque, e começou por ganhar espaço no circuito da comédia, tendo passado dos palcos para a televisão. À beira dos anos 80 criou a personagem à qual ficaria indelevelmente ligado, Pee-wee Herman, uma criança encapsulada num esguio corpo de adulto com voz aguda. Depois da televisão rumou para o cinema pelas mãos de Tim Burton, que realizou, em 1985, o filme "A Grande Aventura de Pee-wee".

Em 1991, a sua carreira sofreu um declínio quando foi detido e acusado de atentado ao pudor num cinema para adultos. Como pena cumpriu 75 horas de trabalho comunitário e teve vários planos cancelados.

Contudo, com o arranque do século XXI, a sua carreira voltou a ver a luz, tanto nos palcos como na televisão e no streaming, ao aparecer no novo filme de John Lee, "Pee-wee's Big Holiday", na plataforma Netflix.