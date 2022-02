Morreu o youtuber e empresário Jamal Edwards. Tinha 31 anos

O youtuber e empresário Jamal Edwards morreu este domingo de manhã aos 31 anos. Ainda não se sabe detalhes sobre as circunstâncias da morte.

Jamal Edwards foi o fundador da plataforma de música urbana SBTV, que lançou a carreira de artistas como Ed Sheeran, Stormzy, Skepta e muitos outros.

Nasceu em Luton, uma cidade no sudeste de Inglaterra, e é filho da cantora e apresentadora Brenda Edwards.

Em 2014 foi nomeado membro da Ordem do Império Britânico, pelo seu contributo para a música.

Aos 15 anos, os pais ofereceram-lhe uma câmara no Natal, o que lhe permitiu filmar pessoas que cantavam e que não tinham exposição suficiente. "Toda a gente na minha área era rapper e eu lembro-me de pensar 'porque é que não consigo encontrar isto online? Vou filmar estas pessoas e pôr no youtube'", disse Jamal Edwards em 2017 à BBC Radio 1Xtra.

Mesmo com o sucesso que ganhou como empresário, Jamal não queria ser reconhecido, mas isso acabou por acontecer por ter sido protagonista num anúncio do Google Chrome.

Jamal sempre usou a sua fama para falar de assuntos importantes como a saúde mental, financiar centros de juventude e encorajar outros empresários jovens.