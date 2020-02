Morreu o ator Kirk Douglas. Tinha 103 anos

O famoso ator norte-americano Kirk Douglas morreu esta quarta-feira, aos 103 anos, confirmou o seu filho mais velho, o também ator Michael Douglas.

"É com tremenda tristeza que eu e meus irmãos anunciamos que Kirk Douglas nos deixou hoje, aos 103 anos. Para o mundo, ele era uma lenda, um ator da idade de ouro do cinema, um humanitário cujo compromisso com a justiça e as causas em que ele acreditava estabeleceu um padrão a que todos aspiramos", disse Michael Douglas à revista People. "Mas para mim e para os meus irmãos Joel e Peter ele era apenas pai, para Catherini [Zeta-Jones] era sogro, para os netos e bisnetos era o querido avô e para a sua mulher Anne um marido maravilhoso".

Com uma carreira de mais de seis décadas, Kirk Douglas foi um dos mais conhecidos rostos da "era dourada" de Hollywood. Foi ator mas também realizador e produtor -- produziu o grande clássico "Spartacus", tendo convencido o realizador Stanley Kubrick a terminar o projeto que estava já em andamento.

Nomeado três vezes para o Óscar de Melhor Ator, bem como por duas vezes como produtor, foi em 1996 que a Academia de Hollywood o imortalizou com o Óscar honorário, que recebeu das mãos do realizador Steven Spielberg.

