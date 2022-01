Morreu o ator e humorista Louie Anderson

O ator e humorista norte-americano Louie Anderson morreu esta sexta-feira, em Las Vegas, onde estava internado devido a complicações causadas por um linfoma.

Anderson tinha 68 anos e na sua carreira destacou-se na série "Baskets", cuja representação lhe valeu um Emmy em 2016.

Além disso, teve ainda papéis nas séries de televisão "Scrubs" e "Touched by an Angel", mas também em filmes, destacando-se o papel de Maurice em "Um Príncipe em Nova Iorque", que teve Eddie Murphy no papel principal.

Além de ator, Louie Anderson fazia regularmente espetáculos de stand-up comedy.