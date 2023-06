Morreu o ator Alan Arkin, vencedor de um Oscar em 2006

Com uma carreira de mais de sete décadas, o ator norte-americano Alan Arkin morreu esta sexta-feira, aos 89 anos, em casa, na cidade de Carlsbad, no estado da Califórnia, nos EUA. A informação foi confirmada pelos seus filhos.

Em comunicado conjunto, os filhos do ator, Adam, Matthew e Anthony, dizem que sentirão muito a sua falta: "O nosso pai era uma autêntica força da natureza, tanto como artista, como enquanto homem. Um bom marido, pai, avó e bisavô, ele era amado e a sua falta será muito sentida."

Integrante da trupe de comédia Second City de Chicago, Arkin alcançou o sucesso no cinema com a paródia da Guerra Fria "Vêm aí os Russos! Vêm aí os Russos", de 1966.

Mas atingiu o auge da carreira com o seu papel no filme "o filme "Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos", que lhe garantiu um Oscar para melhor ator secundário em 2006, ao interpretar o avô de Olive.

Em 2013, recebeu mais uma nomeação para um Oscar pelo papel no filme "Argo".

Um dos seus trabalhos mais recentes foi um desempenho no filme "O Método Kominsky", da Netflix, onde contracenou com Michael Douglas.

Arkin nasceu em 1934 em Brooklyn, Nova Iorque, no seio de uma família de judeus da Rússia e da Alemanha. O seu pai era um artista e escritor, e mãe professora. Fez sua primeira aparição nos cinemas no musical "Calypso Heat Wave", de Fred Sears, em 1957.

As causas da morte de Alan Arkin não foram reveladas.