Morreu Mark Margolis, ator de 'Breaking Bad'

O ator Mark Margolis, que desempenhou o papel de Hector Salamanca em Breaking Bad (sendo nomeado para um Emmy em 2012) e em Better Call Saul, morreu na quinta-feira aos 83 anos.

O anúncio foi feito pelo filho Morgan Margolis. O ator estava hospitalizado no Hospital Mt Sinai, em Nova Iorque.

Nascido em 1939 em Filadélfia, Margolis mudou-se para Nova Iorque para seguir a carreira de ator, tendo feito a sua estreia na Broadway. Ao longo da sua vida, participou em mais de 50 peças no chamado off-Broadway (teatros menores).

A sua grande estreia no cinema foi em Scarface, de Brian De Palma, no papel do vilão e guarda-costas Alberto. Participaria em mais de 70 filmes ao longo de cinco décadas de carreira.

Na televisão, além das séries do universo de Vince Gilligan - no caso de Breaking Bad quase sem diálogo - participou em American Horror Story ou Oz.

"Ele era único. Não veremos outro como ele de novo. Era um cliente valioso e um amigo de toda a vida. Tive sorte em conhece-lo", disse o seu agente, Robert Kolker.