Morreu José Mário Branco

Em atualização.

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, anunciou José Mário Branco logo no seu primeiro álbum, editado em 1971, em França, onde se encontrava exilado. Esse disco, com poemas de Natália Correia, Alexandre O'Neill, Luís de Camões e Sérgio Godinho, seria um marco na história da música portuguesa, no entanto, o início da sua carreira tinha acontecido antes, com a gravação em 1967 do primeiro EP, Seis cantigas de amigo.

Nascido no Porto em maio de 1941, filho de professores primários, José Mário Branco é considerado um dos compositores portugueses mais importantes e renovadores do século XX, sobretudo a partir da revolução de 25 de Abril de 1974. Foi militante do Partido Comunista Português e exilou-se em França em 1963, só regressando a Portugal em 1974. Sempre achou, como disse no disco lançado em 1976, que A Cantiga é uma Arma.

1983: José Mário Branco no espectáculo de apresentação da União Portuguesa dos Artistas de Variedades (UPAV), no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. © Arquivo DN

Foi fundador do GAC - Grupo de Acção Cultural, fez parte da companhia de teatro A Comuna, fundou o Teatro do Mundo, a União Portuguesa de Artistas e Variedades.

A edição de Ser solidário, em 1982, inclui a gravação de FMI, uma das composições mais célebres de José Mário Branco.

Na sua discografia encontramos ainda A Noite (1985), Correspondências (1990) e Canções Escolhidas (1999). O último álbum de originais, Resistir é vencer, data já de 2004. O título mais uma vez era todo um programa. Nas diversas entrevistas que deu a propósito deste lançamento, José Mário Branco afirmou-se mais radical nas suas ideias e, ao mesmo tempo, mais ponderado, com os pés no chão.

Depois disso, José Mário Branco participou no projecto Três Cantos, ao lado de Sérgio Godinho e Fausto Bordalo Dias, que resultou numa série de concertos, um álbum e um DVD.

Além de cantor, autor e compositor, foi também produtor. Ao longo da sua carreira, colaborou com diversos músicos, entre os quais José Afonso (por exemplo, nos discos Cantigas do Maio e Venham Mais Cinco), Sérgio Godinho, Luís Represas, Fausto Bordalo Dias, Janita Salomé, Amélia Muge, Carlos do Carmo e Camané. Em declarações à RTP, esta manhã. o fadista, bastante emocionado, descreveu-o como um "artista fantástico, de uma dimensão incrível, muito para além de artista de intervennção". Foi José Mário Branco que produziu todos os discos de Camané.

Em 2006, com 64 anos, José Mário Branco iniciou uma licenciatura em Linguística, na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa. Terminou o 1º ano com média de 19,1 valores, sendo considerado o melhor aluno do seu curso. Desvalorizou a Bolsa de Estudo por Mérito que lhe foi atribuída, dizendo que é "algo normal numa carreira académica".

Em 2016, estreou no Indie Lisboa o filme Mudar de Vida, de Nelson Guerreiro e Pedro Fidalgo, dedicado à vida e à obra do músico.

Em 2018, José Mário Branco cumpriu meio século de carreira, tendo editado um duplo álbum com inéditos e raridades, gravados entre 1967 e 1999. A edição sucede à reedição, no ano anterior, de sete álbuns de originais e um ao vivo, de um período que vai de 1971 e 2004.

Em maio deste ano, foi lançado Um Disco para José Mário Branco, com 16 temas do autor revisitados por diversos músicos, de Osso Vaidoso a Camané, passando por Batida ou JP Simões.