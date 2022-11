Morreu Christine McVie, vocalista e compositora dos Fleetwood Mac

Christine McVie, teclista, vocalista e compositora dos Fleetwood Mac, morreu esta quarta-feira, aos 79 anos. A notícia foi dada pela família.

"É com o coração pesado que vos informamos da morte da Christine", lê-se num comunicado publicado nas redes sociais. Na nota é referido que morreu "pacificamente no hospital", na manhã desta quarta-feira, "depois de uma curta doença", na "companhia da sua família".

Pedindo privacidade, a família disse ainda que "gostaria que todos mantivessem Christine nos seus corações e se lembrassem da vida de um ser humano incrível e um músico reverenciado que era amado universalmente".

A banda também divulgou um comunicado a lamentar a morte de Christine McVie. "Não há palavras para descrever a nossa tristeza", escrevem os Fleetwood Mac numa mensagem divulgada no Facebook.

"Era verdadeiramente única, especial e talentosa", destaca a banda, recordando, além da artista, "a melhor amiga que alguém poderia ter na vida".

Manifestaram ainda gratidão "pelas memórias incríveis" de uma vida partilhada com Christine McVie. "Vai fazer muita falta."

Nascida com o nome de Christine Perfect, em Bouth, no Reino Unido, a artista casou-se com o baixista dos Fleetwood Mac, John McVie, juntando-se àquela banda de rock em 1971.

Christine McVie abandonou os Fleetwood Mac em 1998, após 28 anos, acabando por regressar em 2014.

Juntamente com os restantes elementos dos Fleetwood Mac, Christine McVie entrou para o Hall da Fama do Rock em 1998.

Christine McVie estava por trás de êxitos como "Little Lies", "Everywhere", "Don't Stop", "Say You Love Me" e "Songbird".