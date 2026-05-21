Morreu Carlos Gonçalves Pereira, vocalista dos Corpo Diplomático. Tinha 71 anos

Morreu, aos 71 anos, Carlos Gonçalves Pereira, vocalista do grupo Corpo Diplomático, que esteve no ativo nas décadas de 1970 e 1980.O cantor foi encontrado morto esta quinta-feira, 21 de maio, na sua casa, em Santa Luzia, concelho de Odemira, avança a Lusa, que cita o também músico Miro do Carmo.O investigador de música portuguesa João Carlos Callixto, que lamentou a morte de Carlos Gonçalves Pereira na sua página no Facebook, lembrou a banda que, na viragem dos anos 1970 para a década seguinte, "lançou o histórico álbum 'Música Moderna' e que viria a ser o embrião dos Heróis do Mar"."Conhecido então pelo nome artístico Ultravioleta, Carlos Gonçalves Pereira passou por vários grupos ao longo dos anos 80 - como os Casino Twist, que em 1984 participaram no primeiro disco coletivo do Rock Rendez-Vous", recorda.Ainda segundo o investigador, autor do programa Gramofone, na Antena 1, Carlos Gonçalves Pereira "voltaria a gravar com os Raindogs e, mais recentemente, com os Offshores, num percurso sempre livre e sem concessões".