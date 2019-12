Morreu Allee Willis, a autora do genérico de "Friends"

Allee Willis morreu na véspera de Natal. Fica para a história como autora da letra I'll Be There for You, dos Rembrandts, o tema do genérico da famosa série Friends.

A compositora, que gostava de se vestir de uma forma algo excêntrica e a cuja casa em Los Angeles deu o nome de Willis Wonderland - chamavam-lhe a rainha do kitsch -, morreu aos 72 anos, com problemas cardíacos. A notícia do seu desaparecimento foi dada no Instagram por Prudence Fenton, companheira de longa data.

Além do tema de Friends, Willis também foi autora do musical da Broadway The Color Purple e da banda sonora de O Caça-Polícias. Ambos foram distinguidos com prémios Grammy. Também foi nomeada com I'll Be There for You, mas nesse ano o prémio foi para Star Trek: Voyager, de A Guerra das Estrelas.

Também coescreveu os temas September e Boogie Wonderland, dos Earth, Wind & Firee

No ano passado, Allee Willis viu o seu nome ser gravado no Passeio da Fama.

Nascida e criada em Detroit, terra da famosa editora Motown, foi crescendo com visitas constantes ao estúdio, sobretudo aos fins de semana. Ao The New York Times explicou porquê: "Podia-se ouvir através das paredes e foi assim que me tornei compositora."

E apesar de ser uma letrista e compositora de sucessos, nunca aprendeu a tocar. "Ouço melodias constantemente. Costumo dizer 'se você cair morto, posso escrever uma letra para o barulho do corpo'."

Allee Willis estudou jornalismo na Universidade de Wisconsin e mudou-se para Nova Iorque em 1969 onde trabalhou como copywriter na Columbia and Epic Records. Dedicou-se às letras musicais a partir de 1972.

De acordo com o seu próprio site, terá vendido mais de 60 milhões de discos em todo o mundo.