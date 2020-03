Morreu Albert Uderzo, um dos pais de "Asterix"

"Um monumento", é assim que lhe chama o jornal francês Le Monde. "Um monstro sagrado dos desenhos animados." Ou "um gigante de talento monstruoso", diz Le Figaro. Albert Uderzo era, com René Goscinny, um dos criadores das famosas personagens Asterix e Obelix, os dois gauleses que viviam numa irredutível aldeia resistindo a todos os ataques das tropas do Império Romano. De 1959 a 1977, com Goscinny, Albert Uderzo criou vinte e quatro álbuns de Asterix, a história de Banda Desenhada mais traduzida do mundo. De 1980 a 2005, assumiu sozinho as aventuras do guerreiro gaulês, após a morte de Goscinny.

A informação sobre a sua morte foi comfirmada à Agência France Press por familiares. "Morreu enquanto dormia na sua casa em Neuilly, de ataque cardíaco não relacionado com o coronavirus", confirmou o genro, Bernard de Choisy, adiantando que Uderzo se sentia "cansado" há já algumas semanas.

Começou a desenhar aos 14 anos

Albert Uderzo nasceu a 25 de abril de 1927, em Fismes, França, uma pequena cidade na região de Marne, onde o seu pai, um carpinteiro de profissão, se estabeleceu após deixar a Itália. Era filho de imigrantes, tal como René Goscinny, nascido em 1926 em Paris, filho de pai polaco e mãe ucraniana. Segundo explica o Le Monde, Albert Uderzo deve seu apelido a uma pequena cidade em Veneto, Oderzo.

Os seus pais moravam em La Spezia, Ligúria, mas o pai decidiu emigrar para a França em 1923. Mais tarde, Alberto retirará o "o" do seu primeiro nome, "para torná-lo mais francês", reconheceu, tendo "sofrido muito, durante a infância, com a má imagem que os italianos tinham na região. Cresceu em Clichy-sous-Bois, um subúrbio parisiense, onde os Uderzo finalmente se estabeleceram. Em 1934, os pais obtiveram nacionalidade francesa.

Na infância, Alberto sonhava ser mecânico de aviões e lia as histórias de Rato Mickey, de Walt Disney, publicadas no jornal Le Petit Parisien. Também descobriu Popeye, marinheiro musculado criado por EC Segar. Vendo que ele gosta de desenhar, o seu irmão mais velho Bruno decidiu levar o seu trabalho à editora dos irmãos Offenstadt. Não tinha ainda 14 anos quando, em 1940, foi contratado como aprendiz, responsável entre outras coisas pela edição de letras e fotos. Também começou a publicar algumas ilustrações - a primeira, nas páginas da revista Junior, era uma paródia da fábula O Corvo e a Raposa. Mas seu sonho era fazer desenhos animados. Walt Disney era o seu ídolo e Branca de Neve e os Sete Anões (1937) a sua referência absoluta.

Em vez disso, dedicou-se à banda desenhada, que estava em grande expansão naqueles tempos em Partis. Trabalhou com algumas publicações e criou as suas primeiras personagens, como Clopinard, um velho rabugento do exército napoleónico que perdeu um olho e um pé durante uma batalha, e Arys Buck, um jovem gigante com força hercúlea acompanhado por um anão chamado Castagnasse, usando nariz grande, bigodes e capacete alado - foi aqui o início de Astérix.

Após o serviço militar, retomou a sua carreira como artista, em 1950, nas páginas do France Dimanche, onde Albert Uderzo foi promovido ao papel de "repórter-desenhador", cuja função consistia em ultrapassar a impossibilidade de enviar um fotógrafo para um determinado local, desenhando.

Uderzo e Goscinny: juntos desde 1951

Uderzo conheceu Ren é Goscinny em 1951 e logo se tornaram grande amigos. Logo em 1952 decidiram trabalhar juntos na delegação de Paris da empresa belga World Press. Os seus primeiros trabalhos foram Oumpah-pah, Jehan Pistolet e Luc Junior. Em 1958, as aventuras de Oumpah-pah foram adaptadas e publicadas na revista Le Journal de Tintin, até 1962.

A 29 de outubro de 1959 foi criada a revista para crianças Pilote. Goscinny era editor e Uderzo diretor artístico. A primeira edição da revista mostra pela primeira vez Asterix, um pequeno mas destemido guerreiro gaulês de bigode farfalhudo que tem como grande (em todos os sentidos) amigo Obélix, personagem desajeitada e com uma força desmesurada, que carrega menires e adora comer javalis, o tal que quando era pequeno caiu dentro do pote da poção mágica e por isso é o mais forte de todos os gauleses. Ambos são habitantes de uma invencível aldeia que teimosamente resiste às investidas militares dos romanos por conta de uma famosa poção mágica inventada pelo druida Panoramix.

A série transformou-se num êxito de vendas, de tal forma que Uderzo teve de abandonar todas as outras séries para se dedicar apenas a estas personagens. O primeiro livro, Astérix, o gaulês, só saiu em 1961, dando início a uma das mais bem sucedidas séries de banda desenhada, com mais de 350 milhões de livros vendidos em todo o mundo e traduzidos para mais de uma centena de idiomas, incluindo o português e o mirandês.

A personagem ficou tão popular que o primeiro satélite francês, posto em órbita em 1965, se chamou Astérix-1. Uma das razões da popularidade prende-se com o humor que atravessa todas as histórias. Há sempre referências a factos reais (por exemplo, os ingleses guiam as suas carruagens no lado esquerdo da estrada) ou pessoas da actualidade (há caricaturas de Jacques Chirac, Arnold Schwarzenegger, dos Beatles, do Super-Homem ou de James Bond, entre tantas outras). Os autores recorrem também ao imaginário do cinema e da arte, com referências a obras e locais sobejamente conhecidos (como a Estátua da Liberdade). Isto além do uso bastante imaginativo das expressões latinas. Os romanos, já se sabe, são ridicularizados em cada episódio.

Astérix saltou para o cinema logo nos anos 60 e desde então têm-se sucedido filmes, quer de animação quer com actores.

Após a morte de Goscinny, em 1977, Uderzo assumiu também a responsabilidade de escrever as histórias de Astérix e fundou a editora Albert-René, na qual publicou novas aventuras, embora não tão elogiadas quanto as anteriores. Mas o nome de ambos foi sempre mantido na assinatura das histórias. Albert Uderzo retirou-se da série em 2011 alegando cansaço.

Inicialmente, Uderzo afirmou que, à semelhança do que Hergé fez com Tintim, não iria permitir que mais ninguém desenhasse as suas personagens. Mas mudou de opinião. Em 2009 vendeu os direitos de Astérix à editora - cujo capital é detido na sua maioria (60%) pelo grupo editorial francês Hachette Livre - que, se quiser, pode continuar a publicar novas aventuras da popular série.

