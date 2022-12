Morreu Al Strobel, o Gerard de Twin Peaks

O ator AI Strobel morreu na sexta-feira, aos 83 anos. O norte-americano era conhecido pelo seu papel como Philip Gerard em Twin Peaks, uma das personagens mais conhecidas da icónica série de ficção.

A morte do ator foi anunciada pela produtora e colaboradora de David Lynch, Sabrina Sutherland, no Facebook. "Estou triste por ter que postar que Al Strobel faleceu ontem à noite. Eu amava-o carinhosamente", lê-se na publicação.

Super sad now.



R.I.P. Al Strobel.#TwinPeaks @mfrost11 @HarleyPeyton pic.twitter.com/TYsw77R4og - Obnoxious and Anonymous (@ObnoxandAnony) December 3, 2022

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O ator, que perdeu o braço esquerdo num acidente de carro quando tinha 17 anos, apareceu em Twin Peaks como Gerard - um homem que cortou o próprio braço para impedir que uma entidade maligna o possuísse.

O co-criador de Twin Peaks, Mark Frost, deixou também uma mensagem a lembrar o ator no seu Twitter. "Para aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo ao longo dos anos, que cavalheiro caloroso e maravilhoso ele era. Descansa em paz, amigo."