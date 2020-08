Morreu a atriz e encenadora Fernanda Lapa aos 77 anos

DN com Lusa

"É com profundo pesar e imensa tristeza que a Escola de Mulheres comunica a morte de Fernanda Lapa, diretora artística desta companhia desde a sua fundação, em 1995", pode ler-se no comunicado.

Várias vezes premiada, Fernanda Lapa coordenou as comemorações do centenário de Bernardo Santareno, que se assinala este ano, de quem a Escola de Mulheres vai levar ao palco, em novembro, a obra "O Punho", com versão cénica da atriz e encenadora.

"Desde cedo que Fernanda Lapa soube que o Teatro seria a sua vida. Começou a encenar muito nova, num meio dominado por homens e tem um vasto currículo nos palcos, na televisão e no cinema", recorda o comunicado enviado às redações pela Escola das Mulheres.

O percurso artístico de Fernanda Lapa iniciou-se no T.A.U.L. (Teatro dos Alunos Universitários de Lisboa) em 1962. Foi fundadora da Casa da Comédia, onde se estreou como atriz na peça de Almada Negreiros "Deseja-se Mulher", em 1963. E foi com essa mesma peça que se estreou como encenadora, também na Casa da Comédia, em 1972.

"Em 1979 obtém uma bolsa da Secretaria de Estado da Cultura, que a levou a frequentar a Escola Superior de Encenação de Varsóvia. Nesta escola diplomou-se em Encenação, realizando em seguida estágios no Teatro Laboratório de Grotowski, no Teatro Contemporâneo de Wroclaw e no Teatro Stary de Cracóvia", refere a nota divulgada Escola das Mulheres.

E acrescenta: "Desde então dirigiu espectáculos de Teatro, Teatro-Dança e Ópera tornando-se numa das encenadoras mais conceituadas do país. Desenvolveu, ao longo da sua carreira, acções pedagógicas na área do Teatro e do Cinema e trabalhou como actriz em Teatro, Televisão e Cinema".

Fernanda Lapa encenou inúmeras produções de Teatro e Ópera, com textos de Almada Negreiros, Paula Vogel, Caryl Churchill, Tadeuz Rozewitz, Jean Cocteau, Lucia Sanchez, Eurípides, August Strindberg, Per Olov Enquist, Orlando da Costa, entre muitos outros.

Na área da Dança colaborou em criações com Francisco Camacho.

No cinema trabalhou com nomes como Artur Duarte, Margarida Gil, Monique Rutler, Luis Filipe Costa, Pedro Senna Nunes, Fernando Vendrell, Jorge Paixão da Costa, Tiago Guedes/Eduardo Serra.</p>

NOMEAÇÕES E PRÉMIOS

• Nomeada para os "Sete de Ouro" em 1984, 1990 e 1991.

• "Sete de Ouro" para a melhor encenação em 1992 e Prémio da Crítica para a Encenação em 1992 com "Medeia é Bom Rapaz".<br> • Nomeada para os "Globos de Ouro" (Prémio SIC na modalidade de Teatro) em 1996

• Prémio Especial "Procópio" em 1999.

• Globo de Ouro - Melhor Espectáculo - "A Mais Velha Profissão" - 2005

• Medalha de Ouro de Mérito Cultural - 2005