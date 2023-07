Morreu a atriz brasileira Neusa Maria Faro, da telenovela "Amor à Vida"

A atriz brasileira Neusa Maria Faro morreu aos 78 anos, de acordo com informação divulgada pela família, que não revelou as causas do óbito.

Neusa ficou conhecida pelos seus papéis em telenovelas que foram transmitidas em Portugal como "Alma Gémea" (2005) e "Amor à Vida" (2013).

No cinema, Neusa Maria Faro destacou-se em "O Segredo de Davi" (2018), que lhe permitiu vencer o prémio de melhor atriz no Los Angeles Brazilian Film Festival.

O funeral da atriz realiza-se este sábado em Valinhos, no interior de São Paulo.