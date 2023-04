Morante, fizeste-me chorar

O calor tinha derretido os relógios num lance de loucura assinado por Juan Ortega, que não toureia mas antes acaricia. Tinha soado a música em honra das suas veronicas, agitadoras da tarde, que tiveram a simplicidade da pureza, a lentidão de um bronze e esse embroque clássico, tão belo que fica na memória. Os detalhes brotaram logo e qual mais bonito e trianero, e Morante respondeu com chiquelinas corraleras e uma media muito de frente e com os pés juntos. Com ela estava já estava paga a tarde.

Não aguentou o animal tanta profundidade e chegou mortiço à muleta, mas enquanto pôde, Juan toureou lentamente e em redondo, ligou uma trincheira de cartel, salpicou uns naturais soltos, um câmbio de mão bonito e dois passes de peito aguentando. Todos de seda, mas matou mal.

Com dois faróis saudou Morante o seguinte de Domingo Hernandez, "Ligerito", mas como saiu solto o toureiro foi ao seu encontro e baixou-lhe as mãos com o capote recolhido e o compasso dos que toureiam bem.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Tan hondas como una pena,

lentas como soleares,

los pies quietos en la arena

y los pitones del toro cerca de los alamares.

Tan hermosas y juncales,

tan mecidas, tan toreras,

que allí siguen inmortales.

Y luego las tafalleras,

el galleo por delantales,

y a verónicas de seda firmadas por Diego Urdiales,

replicó por gaoneras.

Cuando se muera Morante vístete otra vez de luto, Virgen de la Macarena.

Rugia o templo e o caldo de catarse já fervia quando com a muleta na mão o maestro se ajudou por alto. Com a trincherilla na direção dos médios tirou o toiro da querença e abriu o compasso para apresentar a muleta, que estava engomada. Morante correu a mão e impôs um toureio de mando, muito clássico e com muita arte e com poucos floreados. Foram quatro séries, duas com cada mão, nas quais o toiro ia embebido nos voos da tela até que o pulso do maestro lhe abria a porta com suavidade, para soltar a investida e voltar a recolhê-la. Enorme a primeira em redondo; colossal a segunda por limpos naturais, balanceando-se com toreria antes do passe de peito; descomunal a seguinte, outra vez em redondo e com a muleta muito bem-posta e com muita verdade, rematada com um câmbio de mão de primor; e já com a espada de matar, dois por alto que levaram o toiro para a raia antes de se pôr de pés juntos, dando o peito bem de frente, ao gosto de Sevilha, vertical como um junco, como um giraldillo com alma. E assim, quatro naturais grandiosos preparam o toiro para a morte, e depois do volapie no hoyo de las agujas, outros dos naturais póstumos antes que o toiro caíra e tremera o Baratillo. O presidente José Luque Teruel mostrou os dois lenços e pôs-se de pé para mostrar o terceiro, com a solenidade que merecia aquele feito histórico.

Depois Diego Urdiales templou por redondos bravios o temperamento do quinto da tarde; e Ortega voltou a deleitar com mais lances de capa no que fechava praça. Mas os aficionados já não estavam ali. Pela Porta do Príncipe e depois pelas ruas de Sevilha, levaram o rei dos toureiros. Fizeste-me chorar, Morante de la Puebla.

Crónica de uma corrida extraordinária, publicada originalmente por Alvaro Acevedo nos Cuadernos de Tauromaquia.