Morante em Vila Franca: Festas do Colete encarnado contam com estrela maior

A temporada tauromáquica na Palha Blanco, praça de toiros de Vila Franca de Xira, tem pelas 18.00 deste domingo, dia 2 de julho, um dos seus pontos mais altos: a grande corrida mista inserida na Festa do Colete Encarnado, eleita uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular Portuguesa. E com uma cereja do topo do bolo: Morante vai estar na arena.

A presença do matador de toiros espanhol Morante de la Puebla, uma das grandes figuras mundiais do toureio a pé - "que na Feira de Abril, em Sevilha, realizou o feito histórico de ter cortado um rabo, algo que não sucedia nessa praça há 52 anos", lembra o setor - será o momento alto de um cartel que fica completo com os cavaleiros João Salgueiro e João Ribeiro Telles.

As pegas ficam a cargo dos Forcados Amadores de Vila Franca de Xira, num fim de tarde em que o novilheiro vila-franquense Tomás Bastos, sobrinho-neto do grande matador português José Júlio, se mostra pela primeira vez. "O jovem tem gerado enorme expectativa e estreia-se na sua terra a lidar um novilho", concretiza a PróToiro. Os toiros para as lides a cavalo serão de Alves Inácio e para as lides a pé de García Jiménez.

A Temporada de Vila Franca arrancou em maio e está composta por 11 espetáculos, que incluem seis corridas (Feira de Maio, Colete Encarnado e Feira de Outubro), quatro novilhadas e um espetáculo de Recortadores.

"Preparámos uma grande temporada baseada na qualidade dos espetáculos com o objetivo de proporcionar grandes eventos e muitas emoções aos milhares de aficionados e espectadores que todos os anos nos visitam", diz Ricardo Levesinho. Para o responsável da empresa Tauroleve, "promover o acesso à cultura é fundamental e nenhuma arte é mais emotiva e mais portuguesa do que a Tauromaquia."

Fica o convite para a celebração da cultura portuguesa na Palha Blanco.