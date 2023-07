Ministério da Cultura reúne programação para acompanhar vinda do Papa

Da exposição A Paz é Possível. A Vigília da Capela do Rato e a contestação à Guerra Colonial, no Palácio da Independência, em Lisboa, ao ciclo de cinco filmes da Cinemateca Portuguesa, que aborda O cinema segundo Francisco, aos livros de autores como Jorge Luis Borges, George Bernanos, Fiodor Dostoievsky e Dante, o ciclo A Fé e a Cultura: Jornadas Novas e Antigas, anunciado pelo Ministério da Cultura, toma por ponto de partida para um universo de preferências confessadas pelo Papa.

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, numa declaração à agência Lusa, afirmou que este ciclo se destina "a acolher os voluntários e os peregrinos", sendo "um momento para dar a conhecer a cultura e a dinâmica cultural portuguesas".

Neste sentido vai ser posta em prática "uma política de descontos nos museus e monumentos dirigidos pelo Ministério da Cultura" vai haver "um programa com várias iniciativas que ligam arte e religião, promovido por diversos organismos do Ministério. Procuraremos refletir neste programa algumas das preocupações do pontificado do Papa Francisco, assim como os seus gostos na literatura e no cinema".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O ciclo tem início na quarta-feira à noite, no jardim do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), com um "concerto-conversa nocturno sobre a relação entre a música, as artes, a espiritualidade e as religiões", com intervenções do comissário do Plano Nacional das Artes (PNA), Paulo Pires do Vale, Filipa Oliveira, Dino d'Santiago e João Carvalho, e atuações de Alice Neto de Sousa, Cati, Djodje Almeida, Mbye Ebrima, Ruben Torres, Vicente Augusto, entre outros autores.

As sessões À Volta dos Livros do Papa decorrem na Brotéria, em Lisboa, de 24 a 28 de julho, tomando por referência os livros Crónicas de um pároco da aldeia, de Georges Bernanos, numa conversa com Pedro Mexia e Tiago Cavaco, com moderação de Susana Moreira Marques; Cadernos do Subterrâneo, de Fiodor Dostoievsky (por João Pedro Vala); O Senhor do Mundo, romance de ficção científica distópico escrito por Robert Hugh Benson no início do século XX (Joana Bértholo e Pedro Gadanho, com Madalena Tamen); A Divina Comédia, de Dante (Alberto Manguel); e O outro, o mesmo, de Jorge Luis Borges (Rita Brutt e Catarina Wallenstein).

No dia 26, o Teatro Nacional de São Carlos acolhe um concerto do Coro, com árias sagradas de diferentes óperas. O concerto terá transmissão nos ecrãs do Largo de S. Carlos e a receita reverte para o Conselho Português para os Refugiados e para a Associação de Apoio à Criança e Adolescente.

O Cinema Segundo Francisco tem lugar na Cinemateca Portuguesa nos dias 28, 29 e 31 de julho, com a exibição de "alguns dos filmes de eleição" do Papa, tendo por referência a entrevista de 2013 ao jornal L'Osservatore Romano, na qual Francisco falou da "importância do cinema expressão na sua formação pessoal e espiritual".

A Estrada, de Federico Fellini, Esposos perante Deus, de Mario Camerini, Rapsódia em agosto, de Akira Kurosawa, A festa de Babette, de Gabriel Axel, e As crianças olham para nós, de Vittorio De Sica, são os filmes a exibir.

Entram igualmente neste ciclo do Ministério da Cultura as exposições Ruy Belo - Inesgotável rosto, patente na Biblioteca Nacional de Portugal até 23 de setembro, A Paz é Possível. A Vigília da Capela do Rato e a contestação à Guerra Colonial, patente no Palácio da Independência até 4 de agosto, e Portugal no Mundo: documentos na Torre do Tombo, que pode ser vista de 01 a 06 de agosto, que inclui "algumas Bulas Papais, a Carta de Pêro Vaz de Caminha", entre outros documentos "inseridos no Registo de Memória do Mundo" da Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura (UNESCO).

Associada à mostra no Palácio da Independência e à questão de "guerra e paz" na capela do Rato, está a exibição do documentário Um gesto de liberdade, de Jacinto Godinho e Carlos Oliveira, no Cinema S. Jorge, a 02 de agosto.

Aparece também integrada no ciclo a exposição Barcelona Gótica, Obras do Museu Diocesano e da Catedral de Barcelona, no MNAA, até 6 de agosto, que inclui pintura catalã do período gótico.

Ao longo deste ciclo, de 24 de julho a 6 de agosto, "voluntários e peregrinos inscritos" na JMJ, "devidamente credenciados e independentemente da idade", têm "um desconto de 50%" no valor dos bilhetes de acesso aos museus, monumentos e palácios, sob tutela da Direção-Geral do Património Cultural.