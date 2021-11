Milhares no velório de Marília Mendonça, a voz mais ouvida no Brasil

No primeiro dos três dias de luto em Goiás, decretado pelo governador Ronaldo Caiado face à morte de Marília Mendonça num acidente aéreo na véspera, em Minas Gerais, milhares de pessoas dirigiram-se ao pavilhão Goiânia Arena ao velório da cantora e do seu tio e assessor, Abicieli Dias Filho.

A cerimónia de despedida da cantora de 26 anos começou apenas para os familiares e amigos, na qual estiveram presentes, além do governador estadual, vários artistas, como Maiara e Maraisa, dupla sertaneja com a qual recentemente lançaram o projeto "Patroas".

Mais tarde, as portas foram franqueadas aos fãs da "rainha da sofrência", nome de uma canção sua e pelo qual era conhecida devido às letras emotivas das suas músicas e que, de uma forma pioneira no género sertanejo, refletiam uma visão menos romântica, ao ponto de o subgénero passar a ser conhecido como feminejo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o governo estadual são esperadas cem mil pessoas no pavilhão desportivo. Dali, o corpo sairá em cortejo fúnebre até ao cemitério, onde o último adeus está reservado à família.

Marília, que já era considerada a voz mais ouvida no Brasil com 22 anos, segundo a Folha de São Paulo, continuou a fazer furor durante a pandemia de covid-19, batendo recordes nas redes sociais nas transmissões ao vivo que fazia, chegando a obter mais de 3,5 milhões de acessos simultâneos no seu canal do YouTube na sua primeira transmissão ao vivo.

Marília Mendonça deixa um filho que completa dois anos em dezembro.