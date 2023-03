Metallica lançam novo single '72 Seasons'

Os Metallica lançaram um novo single 72 Seasons, que vai ser o título ao novo álbum de estúdio do grupo.

O novo disco 72 Seasons será lançado a 14 de abril e contém 12 músicas e 77 minutos. É o primeiro álbum de estúdio da banda desde Hardwired...To Self-Destruct lançado em 2016.

"O épico escrito por Hetfield/Ulrich/Hammett é nada menos que uma personificação do conceito por trás do título do novo disco", lê-se no comunicado enviado às redações.

"Os primeiros 18 anos das nossas vidas que formam o nosso verdadeiro ou falso eu. O conceito de que os nossos pais nos disseram 'quem somos'. Uma possível classificação em torno do tipo de personalidade que somos. Acho que a parte mais interessante disto é o estudo contínuo dessas crenças centrais e como isso afeta a nossa perceção do mundo hoje. Grande parte da nossa experiência adulta é uma reencenação ou uma reação a essas experiências da infância", diz James Hetfield citado no comunicado.

O single 72 Seasons está disponível nas plataformas de streaming e download.

A digressão do grupo "M72" vai arrancar dia 27 de abril, mas não passará por Portugal. Os lucros dos bilhetes vão ser revertidos para a fundação All Within My Hands dos Metallica que pretende ajudar e melhorar a vida dos membros das comunidades que apoiaram a banda.