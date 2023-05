Met Gala - Pérolas, gatos e muitas estrelas na homenagem a Karl Lagerfeld

A festa do ano da moda finalmente chegou a Nova Iorque. Celebridades homenagearam o falecido rei da alta costura Karl Lagerfeld no Met Gala, apresentando na passadeira vermelha (na verdade branca com riscas azuis e vermelhas...) um conjunto de peças que ilustram bem a carreira do estilista.

As vencedoras do Oscar Penelope Cruz e Nicole Kidman, as cantoras Dua Lipa e Rita Ora, a lenda do ténis Roger Federer, bem como as supermodelos Gisele Bündchen e Kate Moss foram apenas algumas das centenas de convidados presentes no Metropolitan Museum of Art (MET) para o evento.

Dua Lipa.

A lista de convidados, que reúne a elite da moda, cinema, política e desporto - junto com um número cada vez maior de influencers - tem curadoria criteriosa de Anna Wintour, a icónica diretora da revista Vogue, que assumiu o comando desta gala de beneficência na década de 1990, tornando-a um dos eventos sociais mais cobiçados do ano.

Roger Federer.

Este ano, a festa, que acontece sempre na primeira segunda-feira de maio, foi inaugurada com uma exposição do Costume Institute dedicada ao emblemático estilista Karl Lagerfeld, falecido em 2019.

Pedro Pascal. © EPA/JUSTIN LANE

"Karl Lagerfeld: A Line of Beauty (Karl Lagerfeld, uma linha de beleza)" pretende homenagear os anos do estilista na indústria à frente de casas como a Chanel, Fendi, Chloe e a sua própria marca, enquanto definia o futuro da moda.

Florence Pugh exibiu a cabeça rapada, mas adornada com penas.

A mensagem chegou às estrelas presentes na gala, com a maioria a optar por modelos vintage do costureiro alemão conhecido pelos seus fatos pretos, rabo de cavalo branco, óculos escuros e luvas pretas.

Nicole Kidman voltou ao vestido que usara no anúncio ao Chanel N.5.

Nicole Kidman usou um vestido Chanel rosa com uma cascata de penas que se arrastava pelo chão, um modelo que a atriz vestiu pela primeira vez num anúncio ao Chanel N.5 há quase 20 anos.

"Estou tão feliz por ainda poder usá-lo", disse Kidman à AFP.

Por sua vez, a cantora Dua Lipa usou um vestido de noiva creme desenhado por Lagerfeld para a Chanel na década de 1990, marcado com costura preta e completo com um deslumbrante colar de diamantes Tiffany, que a cantora disse ter sido retirado do próprio cofre da marca de joalharia.

A atriz Olivia Wilde usou outra peça de arquivo, um vestido "violino" da Chloe desenhado por Lagerfeld na década de 1980.

Kim Kardashain envolta em pérolas.

Quase todos os presentes estavam vestidos de preto, branco e creme (ou tinta prateada no caso do cantor Lil Nas X). Os espartilhos estruturados também foram uma tendência, tal como as pérolas usadas pela cantor Lizzo ou por Kim Kardashian.

Serena Williams revelou a segunda gravidez ao lado do marido Alexis Onahan.

As grávidas também estiveram em destaque, com a modelo Karlie Kloss a exibir a barriguinha, tal como a tenista Serena Williams, que surgiu ao lado do marido Alexis Ohanian. Mas foi Rihanna que mais chamou as atenções no campeonato das grávidas. A cantora pode ter escolhido um modelo de Valentino, mas as camélias brancas que a envolviam na capa e no respetivo capuz eram sinónimo de Chanel. Ao seu lado, o companheiro ASAP Rocky, de kilt, não escondia a felicidade por estarem à espera do segundo filho: "É maravilhoso. Estou feliz por ser pai.

Rihanna e ASAP Rocky.

E nem Choupette escapou às homenagens. A muito amada gata de Lagerfeld serviu de inspiração à cantora Doja Cat e também ao cantor e ator Jared Leto, que surgiu todo ele metido num enorme fato de pelo branco.

Jared Leto homenageou a gata Choupette.

Lagerfeld não está isento de controvérsias. Apesar de sua luta permanente contra a balança, não hesitava em criticar as mulheres com curvas. Nos últimos anos de vida, desdenhou do movimento #MeToo e dos que ousaram denunciar o assédio sexual. "O show concentra-se em Karl, o designer, o seu trabalho e não ad suas declarações", afirmou o curador da mostra, Andrew Bolton. "Não incluímos nenhum dos seus comentários mais controversos ou ofensivos."

Doja Cat em modo felino.

"Imenso talento"

O protagonista da noite foi Lagerfeld, os seus fãs e os seus amigos famosos. Wintour, que durante décadas foi amiga íntima de Lagerfeld, apareceu, como quase sempre, de Chanel.

Lil Nas X em tons prateados.

Carla Bruni, ex-modelo, cantora e ex-primeira-dama da França, participou da apresentação à imprensa da exposição sobre o estilista. "É uma honra estar aqui para celebrar a extraordinária carreira do meu querido amigo", disse à AFP. Além de seu "imenso talento", "força criativa" e "charme cativante", Bruni destacou acima de tudo a "bondade" de Lagerfeld.

Carla Bruni.

A lista de convidados é o segredo mais bem guardado dos organizadores, embora fossem esperadas cerca de 400 pessoas.

A participação no baile é apenas por convite e um pré-pagamento de 50 mil dólares, enquanto a reserva de uma mesa custa 300 mil dólares. Os lucros da gala financiam o Costume Institute.