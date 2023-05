Mesmo sem discurso de Zelensky Eurovisão não esquece a Ucrânia

Banda da Croácia, Let 3, no ensaio para a Eurovisão

A organização da Eurovisão rejeitou o pedido de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, de participar através de uma mensagem em direto na final do concurso.

A União Europeia de Radiodifusão justificou esta decisão com o facto de um dos princípios da Eurovisão ser a não politização da competição. No entanto, a mensagem de algumas das canções revelam alguma desta politização.

"Um dos pilares da competição é a natureza apolítica do evento. Este princípio proíbe declarações políticas ou similares durante a competição", justificou a União Europeia de Radiodifusão, organizadora da Eurovisão.

A 67ª edição da Eurovisão vai abrir com uma atuação da banda ucraniana Kalush Orchestra que venceu a Eurovisão no ano passado, com a música Stefania.

A música da Croácia, Mama SC, critica Vladimir Putin e a "estupidez humana". A banda Let 3 inicia a atuação com roupas de soldados e bigodes falsos antes de se despirem. A música da Suíça, Watergun, inclui a letra "I don′t wanna be a soldier, soldier. I don"t wanna have to play with real blood" (Eu não quero ser um soldado. Eu não quero ter de brincar com sangue verdadeiro).

Este ano, a Ucrânia concorre com a canção Heart of Steel da banda Tvorchi, que se inspirou no cerco da fábrica de Azovstal, em Mariupol, e que avisa para a ameaça nuclear. A Ucrânia espera ganhar votos solidários e ser o primeiro país, desde a Irlanda em 1994, a vencer em dois anos consecutivos.

O vocalista ucraniano, Jeffrey Kenny, afirmou que se ganharem consideram leiloar a estátua para angariar dinheiro para comprar incubadoras neonatais. No ano passado a Kalush Orchestra leiloou o prémio da Eurovisão para angariar dinheiro para o exército ucraniano.

Ao longo do espetáculo e antes de cada atuação, serão mostradas imagens de marcos da Ucrânia, Reino Unido e de todos os países que estão a competir. Durante as votações, o cantor Duncan Laurence da Holanda, vai interpretar a canção You"ll Never Walk Alone, que se tornou num hino para o Liverpool Football Club, e vão ser transmitidas imagens em direto de ucranianos a cantarem em Kiev.

O especialista em Eurovisão, Adrian Bradley, considera que esta é a Eurovisão mais politizada dos últimos anos e que os produtores estão a levar a questão política o mais longe que podem e que estão a fazer um bom trabalho disso.

Por ter vencido no ano passado a Ucrânia deveria receber o concurso, mas a invasão russa não permitiu que o país tivesse as condições para o fazer. A grande final vai acontecer em Liverpool, no Reino Unido.