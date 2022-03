Membro dos Massive Attack está gravemente doente. Banda cancela digressão

Um dos integrantes da banda inglesa Massive Attack "tem lutado com uma doença grave" nos últimos meses. O nome do músico não foi revelado. No entanto, foi também revelado que o membro da banda composta por Robert del Naja e Grant Marshall está agora "em recuperação".

Em comunicado publicado nas redes sociais, a banda anunciou também que, devido a esta situação, os concertos agendados para este ano foram cancelados.

"O processo é positivo mas desafiante e está em curso, o que significa que, infelizmente, os Massive Attack não estão numa posição que permita assegurar os concertos agendados para maio, junho e julho de 2022, lê-se. A dupla inglesa agradece a compreensão e "a paciência e o apoio" dos fãs e das equipas de produção, a quem pede desculpa.

A digressão agora cancelada não passava por Portugal (onde atuou em 2019), mas a banda iria atuar no festival Primavera Sound, em Barcelona, que decorre de 2 a 10 de junho. No Twitter, a organização do festival partilha o comunicado da banda, a quem expressa "total apoio".