Melancolia de verão 

Começa-se num panorama de estranha quietude. É fim de tarde e o som das cigarras e dos sapos envolvem o detalhe de um corpo que flutua num lago, como um prenúncio de morte. A certa altura, o corpo mexe-se e respira abruptamente... Falcon Lake, à imagem e semelhança deste início, é todo ele um filme de atmosfera ameaçadora (sem enveredar pelo terror propriamente dito), que encontra sempre formas de interromper a tensão de um momento mais sombrio ou melindroso, até que deixe de o fazer. Primeira longa-metragem assinada pela atriz canadiana Charlotte Le Bon (que conhecemos, por exemplo, de The Walk: O Desafio, de Robert Zemeckis), este contributo para o género coming of age traz uma leitura tão antiga quanto original das histórias de adolescentes que desabrocharam algures naquelas férias de verão em que conheceram uma personagem rebelde.

Pois bem, o adolescente em causa é francês e viaja com os pais e o irmão mais novo até uma região florestal do Quebeque, Laurentides, onde passará os dias de calor numa casa à beira do lago. A cabana pertence a uma amiga da família e a sua filha, de 16 anos, tem de partilhar o quarto com os dois miúdos. De cabelos muito compridos, que no escuro da noite fazem medo, e ostentando uma charmosa expressão de tédio, esta figura feminina - que antes vislumbrámos no lago - representa o elemento perturbador numa paisagem repleta de sugestões oníricas. Le Bon joga com isso e tira o filme da "zona de conforto" que seria a simples ilustração de uma história de amadurecimento, com as situações típicas de quem vive o despertar do desejo e aprende a beber cervejas, para explorar a energia lúgubre do meio envolvente. Aqui, até um poster do Psico de Hitchcock exposto na parece do quarto parece vigiar o verão canadiano.

Mais uma vez, é nesse flirt com o cinema de terror, feito apenas insinuação, que Falcon Lake estabelece uma novidade de tom. Qualquer coisa extraída de um cenário que lembra Twin Peaks e permite a criação de uma atmosfera a meio caminho entre o perigo iminente e a melancolia de uma memória longínqua. A propósito desta sensação, confirma-se que Le Bon tem de facto um vínculo com aquele lago, como revelou à revista americana Variety: "Para o meu primeiro filme, precisava de filmar num lugar que conhecesse. A região onde filmámos, em Laurentides, foi onde passei algum tempo da minha infância. E pareceu-me que este lago, com as suas águas escuras e aparentemente ameaçadoras, seria um cenário adequado. Quando estamos a nadar nessas águas sente-se um pouco de ansiedade; é como uma experiência de dois gumes, como atravessar a adolescência e tornar-se adulto." Voilà.

Inspirado numa banda desenhada de Bastien Vivès, Uma Irmã (por cá editada pela Levoir), essa que se ambienta na Bretanha, com uma abordagem relativamente clássica do primeiro amor, Falcon Lake cria algo bastante mais rugoso, não só pela exímia escolha da localização alternativa, mas também pelas pinceladas de sobrenatural que aplica às cores básicas do verão adolescente; neste caso, com os adultos quase sempre fora de campo. Há aqui uma lenda perpetuada pela rapariga anfitriã (Sara Montpetit) sobre um nadador que se afogou no lago e que agora o assombra. Através dessa fábula de arrepios, talvez forjada para espantar a monotonia, ela vai-se aproximando do vulnerável rapaz de 13 anos, ora envolta num lençol branco, para brincar aos fantasmas, ora imersa numa solidão palpável, que disfarça na presença dos jovens locais sedutores e "experientes" com quem fuma cigarros. Seja como for, e apesar de a rapariga ser a notória detentora de um espírito rebelde, pelo menos na atitude, o filme contorna lindamente o cliché do miúdo como parte fraca - ele é apenas frágil na medida em que corresponde ao corpo confrontado com o desconhecido.

E aí, a interpretação delicada e madura de Joseph Engel salta à vista pela capacidade de contrariar a ideia genérica do menino tímido arrebatado pela força da natureza feminina. Ele é, sem dúvida, o ser movido pelos sentimentos mais profundos e pela agitação das hormonas, mas existe para além disso enquanto personagem plena, que se descobre através da observação dos outros e de uma silenciosa experiência transitória, como o são as dores de crescimento.

Com influências de American Honey e Chama-me pelo Teu Nome, citadas pela própria realizadora em entrevistas, Falcon Lake acaba por esbater os seus contornos de romance de verão e fixar a dita melancolia de uma memória talvez sonhada. Nele são recorrentes planos contemplativos que nos sugam para o interior húmido do verde-escuro da floresta (não muito longe do efeito hipnótico de Dias Selvagens, de Wong Kar-Wai) e o uso de uma banda sonora, de Shida Shahabi, que imprime a nostalgia subtil de um postal antigo e abandonado. Não são muitos os filmes da linhagem coming of age que operam assim o rito de passagem, veiculado pelo fascínio de uma espécie de fantasmagoria. Este é um doce e assombrado poema de estio, com o sorriso e a angústia do efémero.

