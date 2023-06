Eis o grande acontecimento cinéfilo deste verão: numa iniciativa da Leopardo Filmes, vamos poder descobrir ou redescobrir as dez longas-metragens de Maurice Pialat (1925-2003), apresentadas em cópias digitais restauradas. De A Infância Nua (1968) a O Miúdo (1995), passando por esse diamante raro que é Aos Nossos Amores (1983), estamos perante um corpo de trabalho tanto mais fascinante quanto nunca foi fácil, talvez nem sequer pertinente, "encaixar" historicamente os seus filmes. Como se estivéssemos perante uma derivação tardia da Nova Vaga que, em qualquer caso, não é estranha às heranças de mestres como Jean Renoir (1894-1979) ou Jean Vigo (1905-1934), algures entre a pulsão humanista do primeiro e a anarquia poética do segundo.

Talvez haja outra maneira de dizer isto, recordando o ambiente agitado em que Pialat recebeu a Palma de Ouro do 40.º Festival de Cannes. Foi a 19 de maio de 1987 que um júri presidido por Yves Montand decidiu consagrar o seu filme Sob o Sol de Satanás, inspirado no romance de Georges Bernanos. Vivida entre o céu e o inferno, a odisseia do sacerdote católico interpretado por Gérard Depardieu dividiu os espectadores de Cannes, de tal modo que, ao subir ao palco do Palácio dos Festivais, Pialat foi recebido por uma ruidosa avalanche em que os intensos aplausos se misturavam com apupos ainda mais enérgicos. Para a história, ele achou por bem comentar: "Não vou trair a minha reputação. Esta noite, sinto-me contente sobretudo por causa de todos os gritos e assobios que me dirigiram. Se não gostam de mim, posso dizer que também não gosto de vocês."