Maro admite burnout e cancela digressão europeia. "Ainda estou a afogar-me no luto"

A vencedora do último Festival da Canção anunciou uma pausa de três semanas e cancelou todos os concertos até ao final do ano, incluindo uma digressão europeia, devido a um esgotamento. Numa mensagem dirigida aos fãs, Maro, de 27 anos, assumiu que sofre de burnout e que ainda não conseguiu processar a morte do avô. Foi, aliás, com uma canção sobre o avô - "Saudade, saudade" - que a intérprete e compositora representou Portugal na Eurovisão.

"A primeira vez que experienciei verdadeira tristeza foi há dois anos, por volta desta altura do ano. Descobri que o meu avô tinha morrido num domingo de 2020", lê-se na mensagem que publicou no Instagram. "Toda a minha vida mudou. A minha perceção do mundo desapareceu. E, sem perceber, isso atirou-me para um lugar estranho, sem esperança e sem brilho, onde ainda estou e de onde não consigo sair, independentemente do que faça ou do quanto eu tente", reconheceu.

Depois da morte do avô, Mariana Secca (nome real da artista) recorda que teve uma agenda bastante preenchida, sem grandes pausas que lhe permitissem processar a perda que sofreu na vida pessoal. Lançou um EP, um álbum, fez 60 episódios da rubrica ITSA ME, venceu o Festival da Canção deste ano, representou o país na Eurovisão, pisou vários palcos por Portugal, pela Europa, esteve no Brasil durante um mês e fez ainda uma digressão pela América do Norte, onde deu "dez concertos em 14 dias".

"Tantos momentos e memórias incríveis, e muitas coisas pelas quais estou incrivelmente grata. Mas também um burnout (nada divertido), uma série de doenças e pouca vontade de continuar por aqui durante muito mais tempo. Assustador, sim", assumiu a cantora e compositora.

Maro reconheceu que só recentemente percebeu a razão pela qual não se estava a sentir bem. "Ainda estou a afogar-me em luto e nunca parei verdadeiramente para o processar, para processar a vida no geral", justificou. Afirmou que o avó morreu, mas que não fez uma pausa para entender verdadeiramente esta perda na sua vida. "Simplesmente continuei a ficar zangada com isso, com o mundo, com a vida, enquanto tudo continuava", prosseguiu a cantora.

Anunciou o cancelamento de todos os concertos até ao final do ano e uma pausa de três semanas, já a partir desta sexta-feira. Mas promete regressar a 7 de novembro, "com muita música e notícias emocionantes".

