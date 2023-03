Mark Cousins ou a avalanche da memória

Desde as suas primeiras edições, a Festa do Cinema Italiano tem sabido integrar os sinais da memória. Em sentido tão abrangente quanto possível: revisitando não apenas o passado do cinema italiano, com a sua frondosa coleção de mestres clássicos, mas também a memória da história coletiva, social e política de Itália, cruzada com os filmes, neles inscrevendo marcas indeléveis. Reencontramos agora esse fascinante ziguezague através de Marcha sobre Roma, mais um exemplo modelar do trabalho do notável arqueólogo das imagens que é o irlandês Mark Cousins.

Vale a pena lembrar que na vasta filmografia de Cousins podemos descobrir obras monumentais como A História do Cinema: Uma Odisseia (2011) ou As Mulheres Fazem Cinema (2018), ambas lançadas em DVD no mercado português (ed. Midas Filmes). São verdadeiras sagas cinéfilas que sabem criar subtis contextos narrativos para revisitarmos de modo original, intelectualmente motivador, as mais variadas conjunturas históricas - e, claro, as respetivas imagens (e sons).

No caso de Marcha sobre Roma, o projeto é eminentemente didático. A saber: evocar a marcha/manifestação organizada por Benito Mussolini em outubro de 1922 e, sobretudo, explicar o seu papel decisivo na ascensão ao poder do Partido Nacional Fascista de Itália.

Como noutros trabalhos de Cousins, o papel da voz off (a sua voz off, recorde-se) é fundamental. Com uma componente que, mais do que nunca, importa destacar: não se trata de uma convencional voz "televisiva", mais ou menos desligada do próprio fluxo de imagens que nos é mostrado; bem pelo contrário, Cousins apresenta-se como um investigador que não utiliza as imagens como banal caução para o seu discurso, antes elabora esse discurso a partir de uma convivência criativa com os elementos (figurativos, cenográficos, simbólicos, etc.) que as imagens contêm.

Daí uma diferença visceralmente cinematográfica: a avalanche de imagens de arquivo não surge como preguiçoso "suporte" narrativo, mas sim matéria de descoberta, interrogação e interpretação para o próprio realizador - e, por extensão, para o espectador.

Neste caso, semelhante postura narrativa é essencial na definição formal do projeto. Isto porque, com infinita paciência e imaculado rigor, Cousins dá-nos a ver (literalmente!) o modo como as imagens de cinema produzidas pelos fascistas italianos - em formato de "atualidades" da época - desempenharam um papel fulcral na elaboração e consolidação do seu poder ditatorial.

Dois elementos são particularmente incisivos e, de alguma maneira, perturbantes na construção de Marcha sobre Roma. Desde logo, o facto de Cousins inventar uma personagem "narradora", interpretada num misto de vibração e contenção pela excelente Alba Rohrwacher: no limite, talvez possamos dizer que ela "encarna" a própria nação enredada no aparato de sedução e impostura montado pelos fascistas. Depois, o gosto de Cousins pelos lugares da história, revisitando muitos deles na atualidade, num contraponto passado/presente que não simboliza nada, a não ser a vertigem, ora cruel, ora deslumbrante, de que se tece o tempo histórico.