Maria Rueff agradece à filha ter-lhe salvo a vida

Depois de ter sofrido um enfarte de miocárdio, na última terça-feira, e de ter sido submetida a uma angioplastia coronária, a humorista,que já se encontra fora de perigo, partilhou um post no Instagram onde agradece à sua filha - Laura Rueff, de 15 anos - ter-lhe salvo "literalmente a vida". "Desde que nasceu que o meu coração lhe pertence, mas o que nunca pensei é que tivesse de ser ela a tratar dele", escreveu a atriz.

"Na verdade, quando os primeiros sintomas de enfarte começaram, foi esta minha pequena/grande heroína, que ligou para o 112, explicou a situação, foi comigo na ambulância do INEM, sempre de mão dada na minha, para que eu não tivesse medo", conta.

"Eu a mãe/ adulta insegura, ela a filha com apenas 15 anos, cheia de maturidade ( como a vida inverte por vezes os papéis!....) Esperou nas urgências em São José, com a maior serenidade, pelo eletrocardiograma que confirmaria o pior: enfarte agudo do miocárdio. Nunca desanimando, viu que me transferiam para Santa Marta, onde desentupiria a coronária direita, acreditando sempre que eu sairia refeita do cateterismo. Sempre com um sorriso na cara, como se no fundo soubesse desde a primeira hora que o desfecho só podia ser feliz, talvez porque seja a única que me conhece por dentro, Afinal os nossos corações bateram juntos muito tempo...conhece-lhe muito bem a mecânica", lê-se ainda no relato.

"Nem por um segundo deixou que me sentisse sozinha, chamou para ao pé de nós família e amigos. Nem por um segundo me olhou sem ser com compaixão e ternura. Não falhou a um único pedido meu."

Em conclusão, Maria Rueff deixou ainda uma dedicatória à adolescente: "Agora que este meu coração irriga melhor, que seja só para te dar ainda mais AMOR, que tanto mereces, minha doce filha Laura".

Herman visitou a "invejosa" Rueff no hospital

Herman José, colega de profissão e amigo, visitou na quarta-feira à noite Maria Rueff, e, apesar de brincar com o acontecimento, tranquilizou os portugueses ao mostrar que a atriz já estava fora de perigo. O vídeo do momento foi partilhado no Instagram.

"Estou aqui com a Maria para vos dizer que ela como é uma invejosa e eu há uns anos entupi a coronária esquerda ela quis entupir a direita", diz o humorista num vídeo que publicou no seu Instagram, dizendo que Rueff tem uma vantagem porque "lhe meteram um stent muito mais moderno que o meu".

"Viva o Serviço Nacional de Saúde", afirmou ainda Herman José, dizendo também que na "segunda-feira voltamos ao trabalho e vão ter que levar connosco até 2052".