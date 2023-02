O título em português desperdiça o contexto literário desta adaptação ao romance de Denis Johnson. A distribuidora não acreditou no potencial da tradução literal: Estrelas ao Meio-Dia e preferiu Stars at Noon - Paixão Misteriosa, que evoca um tipo de filme "comercialóide" com pitada de thriller erótico, mas, na essência, é mesmo um filme à imagem do cinema de Claire Denis: complexo e com reflexões existencialistas, mesmo sem a habitual cadência dos seus filmes franceses (atenção: é o segundo filme de Denis em língua inglesa - o primeiro foi o falhado High Life, de 2018).

Neste romance à beira de qualquer coisa indizível, Denis filma uma atração tão sexual como passional entre uma jornalista americana perdida na Nicarágua dos nossos dias e um jovem inglês supostamente "homem de negócios". A vida de ambos parece em perigo quando desafiam convenções de um país à beira de uma contínua revolução militar. Metáfora sobre a salvação no inferno, é um filme que assume uma errância narrativa. Acima de tudo, é um filme que confia nos atores, em especial em Joe Alwyn, de A Favorita e Billy Lynn - A Última Caminhada, e da musa de Tarantino em Era uma Vez em...Hollywood, a revelação Margaret Qualley. E foi sobre confiança que esta atriz começou a falar num terraço de Cannes, uns dias antes de o filme vencer o Grande Prémio do festival para espanto de meio mundo.