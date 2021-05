Mandado de prisão para Marilyn Manson por acusações de agressão

A polícia do estado americano de New Hampshire, Nova Inglaterra, emitiu um mandado de prisão contra o cantor Marilyn Manson relacionado com acusações de agressão.

Marilyn Manson, de 52 anos, é acusado de "agressão simples " envolvendo um produtor de vídeos durante um concerto em Gilford em 2019.

Em comunicado, a polícia disse que o cantor e os seus agentes "já têm conhecimento do mandato há algum tempo". Mas Marilyn Manson não fez nenhum esforço para responder às acusações, disse a polícia.

O departamento da polícia de Gilford diz que cada acusação acarreta uma possível sentença de prisão de menos de um ano e uma multa de até 1630 euros (2000 dólares).

A polícia acrescentou que as alegadas agressões "não são de natureza sexual".

Marilyn Manson, cujo verdadeiro nome é Brian Hugh Warner, até agora não fez comentários públicos sobre o assunto.

No início deste mês soube-se também que a ex-assistente de Marilyn Manson, Ashley Walters, está a processar o cantor por alegada agressão sexual.

A equipa de advogados de Ashley Walters registou uma reclamação na Califórnia. A equipa alegou que o cantor era um chefe assustador e violento, que disse aos amigos que podiam tocar e beijar Ashley Walters, e obrigou-a a trabalhar durante 48 horas seguidas.

A equipa de Marilyn Manson "negou veementemente qualquer acusação de agressão".

Em fevereiro o cantor foi dispensado pela sua produtora, a Loma Vista Recordings, após acusações da atriz Evan Rachel Wood de que foi "terrivelmente abusada" pelo artista.

Marilyn Manson negou as acusações, ao dizer que são "horríveis distorções da realidade".