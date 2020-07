Mais de 2,2 milhões de leitores preferiram o DN em junho

Mais de dois milhões e 200 mil leitores visitaram o site do Diário de Notícias no mês de junho, através das diversas plataformas, mantendo o DN no top-10 (9.º) dos sites de media mais visitados em Portugal.

Os dados publicados pelo recente ranking netAudience da Marktest, a análise de audiências online mais utilizada pelo mercado português, revelam que o DN teve assim o seu quarto mês consecutivo acima dos 2,2 milhões de leitores online, consolidando o seu estatuto como marca de referência entre os portugueses que consomem informação.

O valor total de leitores que preferem a marca de referência do Diário de Notícias como fonte de informação na internet é, no entanto, ainda superior a estes números, pois a audimetria não contabiliza os acessos realizados por computadores, telemóveis ou tablets que estejam no estrangeiro ou nas Regiões Autónomas.

A confiança demonstrada por 2.221.300 leitores em território continental nacional valida a aposta do DN em privilegiar o caminho da informação séria, rigorosa e credível, fundamental para reforçar os mecanismos de confiança no seio de uma sociedade abalada por tempos de incerteza.

De resto, desde o início desta pandemia de covid-19 que o Diário de Notícias vê reforçada a sua audiência online, tendo mesmo em março ultrapassado a marca dos três milhões, numa manifestação de confiança por parte de milhares de portugueses (e não só) que reconhecem na marca DN uma fonte de informação credível.

Global Media Group lidera pelo quarto mês consecutivo

O mês de junho manteve, pelo quarto mês consecutivo, o grupo Global Media Group [GMG, do qual faz parte o Diário de Notícias] como o grupo de media preferido dos portugueses, com uma liderança renovada por 4,34 milhões de pessoas.

De volta ao ranking Netaudience está o portal Sapo, que tinha saído em outubro de 2018. Agregando no seu universo diferentes títulos como a Visão, Caras, Sol, Eco, Jornal Económico, Pplware, desporto.sapo, mail.sapo, lifestyle.sapo, auto.sapo, casa.sapo, 24.sapo, emprego.sapo, promos.sapo, viagens.sapo e holofote.sapo, o Mundo Sapo ocupa este mês a liderança do ranking, com 4.198.844 utilizadores.

Na segunda posição aparece o Correio da Manhã (3,47 milhões), que perdeu no entanto mais de 221 mil utilizadores face ao mês de maio. Em terceiro lugar está o Jornal de Notícias (3,39 milhões) , do universo GMG.

Além do Correio da Manhã, também TVI (-259 mil), Notícias ao Minuto (-166 mil) e Expresso (-388 mil) tiveram quebras acentuadas, entre os títulos que figuram no top 10 do ranking da netAudience.

O jornal Público está ausente deste ranking netAudience, "por não se rever nos critérios" do mesmo, criticando o facto de não ser suficientemente "valorizada a fidelidade dos leitores às respectivas publicações" e de não serem contabilizados os acessos feitos a partir de outros países.

Da parte do DN, um muito obrigado aos nossos milhões de leitores pela preferência. Com a promessa de que tudo faremos para a continuar a merecer.