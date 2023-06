Há qualquer coisa de revigorante num panorama de exibição cinematográfica onde a seguir à retrospetiva que desenterrou a memória de uma realizadora japonesa, atriz de Mizoguchi e Ozu - Kinuyo Tanaka -, surge outra de uma sueca que foi dirigida por Ingmar Bergman, antes de passar para trás da câmara. Mai Zetterling (1925-1994) é hoje um nome muito pouco lembrado, e por isso esta "operação de resgate" da sua obra no grande ecrã, levada a cabo pelo Batalha Centro de Cinema, surge como uma oportunidade preciosa para conhecer um conjunto de títulos que marcaram sobretudo a década de 1960 da cinematografia sueca, com um rasgo inventivo e desenvoltura (i)moral que levou muitos a dizer à época que Zetterling filmava como um homem... O significado de tal afirmação pode estar relacionado com o facto de o seu cinema conter ecos de outros realizadores, como Buñuel (no tom perverso) ou o próprio Bergman (no rigor das imagens), mas a coerência formal e temática, do primeiro ao último filme, é algo que torna esta obra identificável por si só. O verdadeiro incómodo, desconfiamos, era ter uma mulher a realizar filmes que não se detinham sobre floreados sentimentais; um cinema por vezes discursivo e de jogo mental, embora nunca insensível.

Um dos aspetos que poderá causar espanto hoje em dia é o modo como Zetterling filmou sem os mínimos pudores convencionais. Depois de uma mão-cheia de curtas-metragens feitas em Inglaterra - das quais será apresentada a última, The War Game (1963), vencedora de um Leão de Ouro no Festival de Veneza -, a sua longa de estreia levou-a de volta à Suécia natal para adaptar uma série de romances de Agnes von Krusenstjerna, cuja literatura parece ter-se constituído a mais genuína fonte de inspiração da realizadora, pela espontaneidade sexual e atenção aos detalhes da vivência feminina. Assim, Loving Couples (Amor em Tons Eróticos, 1964), que em menos de duas horas condensa sete livros, segue três mulheres numa maternidade, prestes a dar à luz e entregues às suas memórias. É aqui que Zetterling inaugura o uso característico de longos flashbacks, no caso, para explorar a tensão entre o presente e o passado refletida no corpo daquelas mulheres, enquanto se revelam as suas diferentes posturas em relação ao casamento, independência e relações sexuais. Correspondendo aos primeiros dias da Primeira Guerra Mundial, este é um retrato em jeito de carrossel humano, que dá conta do nascimento de uma cineasta vigorosamente desinibida.