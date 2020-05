"Às vezes temos de sair". De braços abertos, Madonna passeia de moto por Lisboa

De braços bem abertos, Madonna passeou de moto por Lisboa, depois de ter estado em quarentena devido à pandemia de covid-19. Foi isso mesmo que a estrela da música mundial partilhou no Instagram. A cantora norte-americana, recorde-se, revelou esta semana que foi infetada pelo novo coronavírus, mas que já está recuperada da doença.

Após um período de isolamento em casa, Madonna voltou a sair à rua em Lisboa. Devidamente equipada, com capacete, a artista deu um passeio de moto, tendo partilhado com os fãs que a seguem nas redes sociais um pequeno vídeo no qual a vemos atrás do condutor. Nas imagens é possível ver um transeunte que se mostra surpreendido à passagem de Madonna, que segue de braços abertos.

"Às vezes temos de sair", escreveu Madonna na rede social., onde, na quarta-feira, admitiu que foi infetada com o novo coronavírus durante a sua digressão Madame X, mas afirmou que já está curada.

A cantora, que já anunciou ter contribuído com um milhão de dólares para o desenvolvimento de uma vacina, recorreu ao Instagram para garantir que já não está doente. Aproveitou para esclarecer recentes "manchetes sensacionalistas" sobre o seu estado de saúde, depois de ter dito recentemente que tinha testado positivo para anticorpos à Covid-19.

"Atualmente não estou doente", assegurou, para depois explicar melhor e admitir que foi infetada com o novo coronavírus provavelmente em Paris. A artista de 61 anos tocou apenas uma noite no Grand Rex em 22 de fevereiro, antes de cancelar o concerto seguinte, alegando "problemas físicos".

"Quando se tem um resultado positivo de anticorpos, significa que se teve o vírus, o que eu claramente tive quando fiquei doente, no final de minha tournée, em Paris, há 7 semanas, juntamente com muitos outros artistas do meu espetáculo", escreveu, acrescentando. "Todos nós pensamos que tínhamos uma gripe muito forte. Graças a Deus agora estamos todos saudáveis ​​e bem."

A norte-americana disse também na rede social estar orgulhosa por contribuir para a reunião de fundos que levem cientistas à descoberta de uma vacina e partilhou um artigo referente a esse contributo.

Os cientistas ainda são céticos sobre a qualidade de muitos testes de anticorpos. Alguns alertaram que mesmo os testes podem produzir falsos positivos.

Na quarta-feira, Madonna juntou-se a outras celebridades e cientistas, incluindo Jane Fonda, Robert de Niro e uma série de vencedores do Prémio Nobel, num artigo coletivo em que pediram uma mudança radical no mundo, em vez de "um retorno ao normal" após a pandemia do coronavírus. Dizem que é hora de salvar o planeta e pensar na ecologia.