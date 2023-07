Madonna: "Apercebi-me da sorte que tenho em estar viva"

© Photo by ANGELA WEISS / AFP

Um mês após a sua hospitalização, Madonna partilhou uma declaração nas redes sociais em que recorda o recente "susto de saúde" e agradece o apoio dos amigos e família.

A cantora de 64 anos, cuja digressão "Celebration" foi adiada devido a uma grave infeção bacteriana, disse que o amor que tem recebido foi o "melhor remédio".

"Como mãe, podemos ser apanhados pelas necessidades dos nossos filhos e pelas aparentemente intermináveis preocupações. Mas quando as coisas estavam a correr mal, os meus filhos apoiaram-me. Vi um lado deles que nunca tinha visto. Isso fez toda a diferença", escreveu a cantora, partilhando duas fotografias com os filhos David Banda e Lourdes Leon.

View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

Madonna estava prestes a iniciar a digressão que assinala os 40 anos de carreira, no dia 15 de julho, na cidade canadiana de Vancouver. No entanto, a 28 de junho, o seu empresário partilhou uma declaração na qual informava sobre uma infeção bacteriana grave "que levou a uma estadia de vários dias" no hospital.

Em Portugal, "Celebration" está prevista passar pelo Altice Arena, em Lisboa, nos dias 6 e 7 de novembro.