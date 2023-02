No final da década de 1980, entrava nos últimos jornais do Bairro Alto para vender pequenos livros com textos seus e pedir qualquer coisa para comida e medicamentos. O bairro e a cidade estavam a mudar, o jornalismo também, e o velho boémio, sem saber o que fazer com tal constatação, dizia impropérios às estagiárias enquanto o chefe de redação o despachava com uma nota de mil escudos. Mas pagando-lhe o livro, assegurando que era coisa de valia literária.

Assim era Luiz Pacheco, o escritor maldito da segunda metade do século XX português, agora biografado por António Cândido Franco no livro O Firmamento é Negro e não Azul (edição Quetzal), sendo esta a segunda biografia que lhe é dedicada depois da de João Pedro George (Puta que os pariu, ed. Tinta da China). Se, no caso do livro de Cândido Franco, o tom nem sempre é apelativo (as descrições dos corpos de mulheres, que aqui não engravidam, enchem, têm, por exemplo a "finura" das caricaturas de Vilhena), a obra, que ultrapassa as 500 páginas, vale pela erudição e pelas novidades que traz sobre a biografia dum escritor que é mais conhecido pela sua caricatura do que pelo trabalho que desenvolveu.