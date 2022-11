Luísa Cunha e Joana Vasconcelos no MAAT em 2023

A programação do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (Maat) para o próximo ano vai apresentar a 13 novas exposições ao longo do ano. Entre os vários artistas que vão passar pelo museu destacam-se Luísa Cunha, Joana Vasconcelos e Ernesto Neto.

A primeira exposição arranca no dia 18 de janeiro, Olho - Faísca do artista brasileiro Jonathas de Andrade, e apresenta várias obras que incluem fotografia, instalação, vídeo e escultura.

Jonathas de Andrade pretende com esta exposição abordar questões do mundo de trabalho e identidade contemporânea com a desconstrução do corpo masculino.

O artista será seguido pelas exposições de Pollyanna Freire e Maria Capelo.

Em março, vai ser inaugurada o Plástico: Reconstruir o Nosso Mundo, uma parceria renovada com o Vitra Design Museum e V&A de Dundee. Esta posição pretende analisar o plástico, material controverso nos dias de hoje e incluí objetos de design, fotos, filmes e instalações.

Em maio, chega ao Maat a primeira retrospetiva da obra de Luísa Cunha, Hello, Are You There?, que resulta da atribuição à artista em 2020, do Grande Prémio Fundação EDP Arte. Usando som, fotografia, desenho e escultura, coloca "as peças em espaços inusitados". Uma viagem feita através da voz, levando-nos a mover no espaço, de acordo com o diretor do MAAT, João Pinharada.

Em setembro, Joana Vasconcelos vai apresentar uma série de peças nunca antes apresentadas em Portugal com destaque na Árvore da Vida. No mesmo mês, como forma de celebrar e homenagear o ano do centenário de Mário Cesariny, a exposição O Castelo Surrealista de Mário Cesariny.

Para outubro, está reservada exposição de Ernesto Neto. A instalação do artista brasileiro irá apresentar na galeria Oval (do Maat) um encontro entre as culturas europeia (portuguesa) e do atual Brasil. Neto irá criar um conjunto de instalações inéditas que ocuparão as várias dimensões do espaço do museu.

