No genérico de abertura de Love & Death ouvimos Nina Simone cantar Don"t Let Me Be Misunderstood. Uma canção cuja letra inclui frases como "ninguém que esteja vivo pode ser sempre um anjo" ou "sou apenas uma alma com boas intenções". Este é um truque muito reconhecível nas séries de David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing, Nine Perfect Strangers...). A saber: as canções escolhidas para o genérico lançam uma espécie de feitiço, ou luz, sobre os acontecimentos que se seguem. No caso, as palavras de Simone ecoam a tragédia americana de Candy Montgomery e Betty Gore, duas amigas da mesma comunidade religiosa numa pequena cidade do Texas que protagonizaram um crime chocante em 1980. Uma vez que a história é bem conhecida do público americano, o que move a minissérie de Kelley não será propriamente o mistério de "quem matou"; interessa-lhe sobretudo o drama envolvente. Mas para o espectador português que porventura nunca ouviu falar destes nomes -- e que resiste à tentação de ir consultar a internet -- vale a pena manter o segredo sobre quem é a vítima mortal do novo título da HBO Max, que se estreia amanhã (27 de abril) com três episódios. Os quatro restantes terão emissão semanal.

A nota sombria é lançada logo nos primeiros minutos, quando a câmara da realizadora Lesli Linka Glatter entra suavemente na cena do crime, com os vestígios ainda frescos. São só uns breves segundos, o suficiente para instalar o tom, e num piscar de olhos recua-se até 1978, dois anos antes, trocando-se o vislumbre sinistro pela alegria no interior de uma igreja metodista, onde Candy (Elizabeth Olsen) surge a cantar no coro. Em Love & Death, a igreja figura como o espaço comunitário por excelência, já que as personagens fazem parte do próprio conselho paroquial, e algumas delas até jogam na equipa de voleibol da instituição. Num desses jogos, Candy, membro da equipa, colide no campo com Allan Gore (Jesse Plemons), o marido de Betty (Lily Rabe), e descobre uma súbita atração por ele...