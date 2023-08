Logo aos primeiros minutos, ouvimos Cate Blanchett falar dos olhos de Liv Ullmann - de como nos podemos perder neles, do amor incondicional que expressam -, enquanto John Lithgow sublinha a sua capacidade de nos atrair, sem filtros, para dentro da sua vida emocional. Mais à frente, Jeremy Irons evoca os lentos movimentos de câmara de Ingmar Bergman em direção ao rosto dela e o modo como esse mesmo rosto se abre perante a câmara, e logo a seguir, Jessica Chastain reforça o raciocínio dos seus pares dizendo que é como se ela "não tivesse pele". Liv Ullmann: Uma Estrada Menos Percorrida conta com depoimentos de todas estas estrelas de Hollywood por uma razão cristalina: os grandes atores conseguem olhar uns para os outros e traduzir algo do atributo inestimável que distingue qualquer um deles. Por certo, o realizador Dheeraj Akolkar - que já tinha colaborado com Ullmann no documentário Liv & Ingmar (2012), para além de outros projetos - teve isso em mente na hora de mergulhar nas diversas facetas desta norueguesa que também pisou o chão da indústria americana, depois de ter passado pelo cinema e pela vida do mestre sueco.

Mas ainda sobre a dita arte do seu semblante despido no grande ecrã, escreveu a própria no livro Mutações: "Gosto de close-ups. Para mim são um desafio. Quanto mais perto chega a câmara, mais ansiosa fico para mostrar um rosto completamente nu, desvendar o que está atrás da pele, dos olhos; dentro da cabeça." O excerto refere-se à experiência de ser filmada por aquele que lhe fixou a imagem através de Persona, A Paixão, Lágrimas e Suspiros, Cenas da Vida Conjugal, entre outros tantos filmes. E continua: "Trabalhar com Ingmar é empreender uma viagem de descoberta dentro do meu próprio eu. Ser capaz de realizar todas as coisas que sonhei em menina."