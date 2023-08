Lisboa revista pela Netflix

Ao minuto 30 do filme Agente Stone, a protagonista, Rachel Stone, dos serviços secretos britânicos, recebe uma informação que pode mudar o rumo dos acontecimentos: o seu alvo passa a ser uma mulher que, aparentemente, se dirige para Lisboa... O que lhe suscita uma dúvida: "E se ela não estiver lá?" A sua chefe não admite tal hesitação e dá-lhe um conselho precioso: "Come tapas!"

Os argumentistas do filme terão sido devidamente recompensados por tão vertiginosa imaginação. Afinal de contas, Lisboa não é assim tão longe da fronteira com Espanha e só pode ser um duplo urbano de Madrid ou Barcelona... Além de comerem tapas, não consta que os cidadãos lisboetas tenham qualquer atividade minimamente relevante.

Vai daí e a produção de Agente Stone teve uma ideia brilhante: filma-se em Lisboa! De preferência em ruas estreitas da Baixa, desembocando no Terreiro do Paço, para criar um postal ilustrado de velharia pitoresca que, como todos sabemos, é o bilhete de identidade da nossa querida capital. O realizador Tom Harper, nascido em Londres, sabe do que fala. Aliás, segundo informações da Netflix [netflix.com/tudum], tudo começou há alguns anos com uma visita de Harper a Lisboa de que ele recorda a primeira e decisiva comoção: "Meu Deus, isto seria um lugar magnífico para filmar uma perseguição de automóveis."

Assim, em junho de 2022 a equipa de Agente Stone (título original: Heart of Stone) esteva a filmar em Lisboa, motivando o entusiasmo dessas curiosas formas de jornalismo que gostam de celebrar estes eventos anunciando que uma equipa da Netflix esteve entre nós a "gravar" um filme... ignorando que os filmes são filmados (e não "gravados" como uma novela).

Mais ainda: há sempre almas caridosas capazes de garantir que alguns carros despedaçados entre a Mouraria e a estação do Rossio são uma bênção para o desenvolvimento industrial do cinema em Portugal... Sem esquecer, claro, que "Lisboa é uma cidade de património" (Mr. Harper dixit) e que, apesar de terem "dado cabo de alguns carros e estragado muitas câmaras", não nos podemos queixar: "Deixámos Lisboa inteira."

É pena. Claro que estamos muito agradecidos por terem preservado a nossa cidade, mas convenhamos que haveria maneiras mais interessantes de tratar o cinema, mesmo quando o objetivo é apenas garantir as rotinas mais preguiçosas com selo Netflix. Não precisávamos de mais uma variação sobre a ação de um grupo de valorosos agentes super-secretos tentando impedir que uma força maligna dê cabo, não de Lisboa, mas do planeta inteiro...

Bem sei que é isso mesmo que Missão Impossível continua a contar, mas talvez seja melhor não tentar comparar um sério e sofisticado projeto de grande espectáculo com a pobreza criativa de Agente Stone. Sem esquecer que Gal Gadot, no papel central, continua à espera que lhe deem uma verdadeira personagem... E porque não quero ser demasiado parcial, recordo que, ainda assim, haverá tapas em alguns restaurantes lisboetas - esperemos que, ao menos por razões gastronómicas, a viagem tenha valido a pena.

