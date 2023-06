Lisboa recebe mais de cem autores norte-americanos no programa literário Disquiet

Mais de uma centena de escritores norte-americanos participam este ano no programa literário Disquiet, que arranca no próximo dia 25, em Lisboa, a que se juntarão vários autores de língua portuguesa, em sessões de debate e 'workshops'.

De acordo com o Centro Nacional de Cultura (CNC), promotor da iniciativa, em parceria com a editora independente norte-americana Dzanc Books, a 11.ª edição do Disquiet - Programa Literário Internacional vai decorrer até ao dia 7 de julho, em vários espaços da cidade de Lisboa.

Este ano, o evento, que acontece desde 2011, contará com a participação dos escritores Rui Cardoso Martins, Gisela Casimiro, Ana Paula Tavares, José Gardeazabal, Susana Moreira Marques, Margarida Vale de Gato, Jacinto Lucas Pires, Afonso Cruz, João Tordo, Teolinda Gersão, Alice Neto de Sousa e José Luís Peixoto, além do fotojornalista António Pedrosa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os autores lusófonos vão partilhar as suas sessões com escritores norte-americanos, entre os quais Nana Kwame Adjei-Brenyah, Abigail Chabitnoy, Young Smith, Lili Loofbourow, Erica Dawson, Mikael Awake, Chang Era Lee, Megan Fernandes, Deanne Fitzmaurice, Chris Arnold, Jessica Anthony, Timothy Liu e Juan Martinez.

O programa conta ainda com a participação de editores de revistas literárias americanas como a Granta, The Common ou The Rumpus.

O Disquiet tem prevista para a edição deste ano uma sessão especial dedicada a Fernando Pessoa, que será orientada por Richard Zenith, escritor, tradutor e crítico literário americano-português, autor da obra "Pessoa. Uma biografia", editada no ano passado pela Quetzal.

Segundo o CNC, este programa literário fundamenta-se na crença de que "a imersão numa cultura estrangeira, num ambiente diferente do habitual, e a consequente quebra de rotinas, tendem a estimular a criatividade, abrindo novas perspetivas e novos ângulos de interpretação do mundo".

Daqui resulta um "enriquecimento para todos aqueles que nele participam", acrescenta o mesmo organismo, que conta, desde a primeira edição, com o apoio da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e do Ministério da Cultura.

As sessões do Disquiet - Programa Literário Internacional, algumas das quais serão abertas ao público em geral, vão decorrer no espaço do CNC e na FLAD, mas ocuparão também o Teatro São Luiz, a Academia das Ciências, a Fundação José Saramago, o Teatro Nacional de São Carlos, a Livraria Ferin, o Claustro do Museu de São Roque e o Grémio Literário.