Lisboa recebe Arraial de São Cajó em honra da série Pôr do Sol

O Jardim do Torel, em Lisboa, vai receber o Arraial de São Cajó no dia 13 de julho, a partir das 19:00 horas. Este evento é dedicado à série Pôr do Sol e antecede a estreia do filme Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó.

Os bilhetes têm um custo de 10€ e como "o arraial não esquece a importância de retribuir à comunidade, todos os lucros serão doados à Aldeia SMS 'que ensinam os velhinhos a mandar mensagens'". Os bilhetes podem ser adquiridos no Instagram da Coyote Vadio ou através da plataforma 3cket.

O evento vai contar com atuações da banda Jesus Quisto, Toy e Turb'o Baile, e com a presença do elenco do filme. As pessoas poderão dançar e comer sardinhas. O arraial terá duas atrações: um bar de shots e o altar de São Cajó.

"Depois de anos de insistência o Vaticano autorizou finalmente um arraial em honra do seu santo mais popular e o único com Tinder: São Cajó! "O Arraial de São Cajó" é para os fãs da série Pôr do Sol e também para as pessoas menos esclarecidas", brinca a organização.

O filme Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó estreia dia 3 de agosto nos cinemas. O filme é fruto de um acordo entre a Coyote Vadio, a RTP e a NOS audiovisuais.

A série Pôr do Sol estreou em 2021, na RTP, e é uma paródia aos formatos e ingredientes habituais de uma telenovela, sobre a família Bourbon de Linhaça, proprietária da herdade do Pôr do Sol.

O arraial tem o apoio da Junta de Freguesia de Santo António e é organizado pela produtora Coyote Vadio e pela New Sheet Entertainment.