Lionel Richie fez Cascais viajar All Night Long até anos 80

Depois da sequência Dancing on the Ceiling, Hello! e Say You Say Me, que pôs toda a gente no Hipódromo Manuel Possolo de pé a cantar e dançar, Lionel Richie fez mais uma declaração de amor ao público em Cascais, com uma frase dirigida aos cinquentinhas (como eu) e cinquentões rendidos a um músico que desde os anos 80 encanta multidões: "Agradeço por me deixarem fazer parte da vossa vida há tanto anos, e por trazerem os vossos filhos e netos".

Aos 74 anos, Lionel Richie revelou uma energia enorme em palco, ainda maior do que aquela que testemunhei em 2015, quando o vi também no CoolJazz, então no Parque dos Poetas, em Oeiras. Depois de a pandemia da covid o ter obrigado a cancelar vindas a Portugal, a estrela americana disse este sábado várias vezes adorar o público português, adorar estar aqui, e fartou-se de fazer piadas sobre quem o estar a ver saber as músicas todas e vir mais para cantar do que para ouvir cantar. E a verdade é que nestes momentos de conversa arrancou muitas gargalhadas, só comparáveis aos aplausos quando cantou Easy (dos seus tempos nos Commodores) ou Stuck on You (da tal carreira a solo iniciada em 1983) mas sobretudo os já clássicos Dancing on the Ceiling, Hello! E Say You Say Me.

Ouvi ao meu lado comentar que "isto é uma viagem no tempo" e "parece que voltei aos anos da minha juventude". E partilho a mesma sensação, quase como um regresso por duas horas à adolescência, aquela época que associamos a We AreThe World, música que Lionel Richie cantou também em Cascais e que ele próprio compôs juntamente com Michael Jackson. O público tinha alguns jovens, como o meu filho Daniel que sabe até mais letras de cor do que eu, mas a idade média andaria à vontade nos 50 anos, pessoas que nasceram nas décadas de 60 e 70. "Vou continuar a cantar até morrer ou até que os meus fãs queiram", declarou o cantor, submergido de imediato de palmas pelos fãs e os tais filhos e netos que se tornaram também fãs.

Lionel Richie apresentou-se vestido com um casaco vermelho, depois mudou para um com motivos dourados e mesmo já no final do espetáculo para um branco. Saltou imparável em palco junto com os seus músicos (até pediu um solo de saxofone "por estarmos no CoolJazz") mas também se sentou ao piano para algumas baladas, como Sail On.

O primeiro grande, grande momento da noite foi com Lady, que dedicou às mulheres no público e depois de brincar com um suposto convite a Diana Ross para estar em Cascais com ele a cantar, deliciou todos com uma magnífica interpretação de Endless Love, que já em 2015, noutra edição do CoolJazz, tinha sido um momento alto. Repetiu, aliás, o pedido de "um grande aplauso para as mil dianas aqui esta noite".

Lionel Richie deixou também algumas mensagens de tom político, umas mais evidentes do que outras, como dizer que "um pouco de amor é o que o mundo precisa", enquanto iniciava Se La, uma música com um ritmo a lembrar o reggae. E foi depois de Say You Say Me que o cantor nascido no Alabama em 1949 falou do "Melting Pot" que costumam ser os seus concertos, "com pessoas de todas as cores", todas "pertencentes a uma só raça humana, a humanidade".

Vencedor de um Óscar (com Say You Say Me, no filme o Sol da Meia Noite) e de quatro Grammy Awards, Lionel Richie reivindica ter vendido mais de 125 milhões de álbuns. Atualmente é jurado do American Idol, com Katy Perry e Luke Bryan. E como se viu em Cascais, continua a encher salas de espetáculos mundo fora, atuou em maio em Londres na coroação de Carlos III, e antes do concerto em Portugal cantou em Marbella, tendo já agendado um agosto preenchidíssimo com uma digressão por várias cidades dos Estados Unidos e do Canadá.

As portas do Hipódromo Manuel Possolo e do Parque Marechal Carmona abriram como é habitual às 19 horas e antes da atuação da estrela americana estiveram em palco Cátia Ribeiro Quarteto e Filipe Karlsson. O concerto de Lionel Richie começou às 22.40, um pouco atrasado em relação às 22.15 previstas, mas os ocasionais assobios de uma audiência impaciente desapareceram assim que os fãs viram o seu ídolo. Os dez mil bilhetes do concerto esgotaram.

O cartaz do CoolJazz Cascais tem este ano, além de Lionel Richie, como principais atrações Kings of Convenience (19 de julho), Snarky Puppy (20), Van Morrison (22), Ben Harper (26), Tiago Bettencourt (27) e finalmente Norah Jones (29 de julho).

Quanto à estrela deste sábado, só posso concluir dizendo que "Hello! disse Richie. E toda a gente viajou até aos anos 80", título da reportagem que publiquei no DN em agosto de 2015, poderia muito bem ter sido usado de novo. A única grande diferença foi agora só por uma vez ter visto um copo na mão de Lionel Richie, enquanto há oito anos não parou de beber algo que descreveu como "an amazing drink".