Lionel Richie em Cascais para o seu eterno Hello! e muito mais

"Hello! disse Richie. E toda a gente viajou até aos anos 80", foi o título da reportagem que publiquei no DN em 2015 numa anterior passagem de Lionel Richie por Portugal, também no âmbito de uma edição do Cooljazz, então no Parque dos Poetas em Oeiras, mas este sábado será no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

Foi um poço de energia o artista que vi em palco, ao ponto de ter então escrito que Lionel Richie, "brincou, pulou, dançou e cantou que se farta, indiferente aos 66 anos feitos no mês passado".

Ora, o admirável é que, mesmo tendo agora já 74 anos, o americano não dá sinais de perder o ritmo, para felicidade dos fãs que muito provavelmente vão cantar quando ouvirem Say You Say Me e não resistirão a dançar assim que Lionel Richie começar a entoar Dancing on the Ceiling. Há oito anos o concerto em Portugal terminou com We Are The World, tendo antes Lionel Richie prestado homenagem ao amigo Michael Jackson (que morreu em 2009), com quem compôs essa música mítica de solidariedade em 1985.

Stuck on You é considerada a música mais tocada de Lionel Richie, seguida de Endless Love (originalmente um dueto com Diana Ross) e Hello!, mas os hits são muitos, como All Night Long. O artista nascido no Alabama em 20 de junho de 1949, começou por ser membro dos The Commodores até 1983, mas os seus maiores êxitos foram a solo, numa carreira com mais de quatro décadas, em que reivindica ter vendido 125 milhões de álbuns a nível mundial. Vencedor de um Óscar (com Say You Say Me, no filme O Sol da Meia-noite) e de quatro Grammy Awards, mantém uma atividade notável, mesmo que as suas músicas de maior sucesso datem dos anos 1980, e é atualmente jurado do American Idol, com Katy Perry e Luke Bryan. Continua a encher salas de espetáculos mundo fora, e antes de Cascais atuou em Marbella, tendo agendado um agosto preenchidíssimo com uma digressão por várias cidades dos Estados Unidos e do Canadá.

As portas do Hipódromo Manuel Possolo abrem às 19 e antes da atuação da estrela americana vão estar em palco Cátia Ribeiro Quarteto (20.00) e Filipe Karlsson (21.00). O concerto de Lionel Richie começará por volta das 22.15.

O cartaz do CoolJazz Cascais tem este ano, além de Lionel Richie, como principais atrações Kings of Convenience (19 de julho), Snarky Puppy (20), Van Morrison (22), Ben Harper (26), Tiago Bettencourt (27) e finalmente Norah Jones (29 de julho).